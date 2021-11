Zvolen 7. novembra (TASR) – Stále nie je známe, kedy budú protipovodňové opatrenia vo Zvolene na tokoch riek Hron a Slatina v celých úsekoch, ktoré pretekajú mestom. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, v súčasnosti pokračuje posúdenie kapacity zvolenskej verejnej kanalizácie.



Doplnil tiež, že cieľom je určenie podmienok na prípravu stavby. Podľa pôvodného technického riešenia nie je možné stavbu reálne vybudovať a následne prevádzkovať. Problémom je, že nie je možnosť vybudovania čerpacích staníc odpadových vôd podmienených zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Súvisí s tým aj to, že nie je možné zabezpečenie zdrojov elektrickej energie pre také veľké a výkonové čerpacie stanice odpadových vôd. To si bude podľa hovorcu vyžadovať zmenu technického riešenia.



Protipovodňové opatrenia vo Zvolene by mali byť riešené zvýšením existujúcich protipovodňových hrádzí na tokoch Hrona a Slatiny. „Jednou z ďalších záležitostí, ktoré je potrebné vyriešiť pri príprave stavby, je aj kolízia s existujúcim teplovodným vedením v línii existujúcich ochranných hrádzí Hrona a Slatiny,“ podotkol Bocák. „Ďalšou úlohou pre uskutočnenie stavby je vyriešenie aj majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom na účely uskutočnenia stavby. Až vyše 100 vlastníkov pozemkov bude potrebné riešiť pravdepodobne vyvlastňovacím rozhodnutím,“ zdôraznil.



Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška pre TASR poznamenal, že samospráva víta protipovodňové opatrenia na potoku Neresnica, ktorý ešte nedávno spôsoboval škody na majetku a ohrozoval aj obyvateľov. „Vieme tiež o pripravovanom zámere vodohospodárov regulovať tok riek Hron a Slatina, veríme, že k tomuto kroku dôjde čo najskôr. Je to jediný spôsob, ako odstrániť problémy s ich vylievaním sa napríklad v záhradkárskej osade na Podborovej či v lokalite Pod Pustým hradom,“ uzavrel.