Po útoku chladnou zbraňou v Bratislave hľadajú muža

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Vo štvrtok ráno polícia spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici.

Bratislava 21. mája (TASR) - V súvislosti so stredajším (20. 5.) útokom chladnou zbraňou, po ktorom zomrel jeden muž, pátra bratislavská polícia po mužovi. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj jeho fotografie. Najčastejšie sa zdržiava v treťom bratislavskom okrese.

„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich ihneď oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ uviedla polícia.

Polícia v stredu večer informovala, že na Cabanovej ulici v Bratislave došlo k útoku chladnou zbraňou na muža. Zraneniam podľahol. Vo štvrtok ráno polícia spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici.


