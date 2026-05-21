< sekcia Regióny
Po útoku chladnou zbraňou v Bratislave hľadajú muža
Vo štvrtok ráno polícia spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. mája (TASR) - V súvislosti so stredajším (20. 5.) útokom chladnou zbraňou, po ktorom zomrel jeden muž, pátra bratislavská polícia po mužovi. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj jeho fotografie. Najčastejšie sa zdržiava v treťom bratislavskom okrese.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich ihneď oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ uviedla polícia.
Polícia v stredu večer informovala, že na Cabanovej ulici v Bratislave došlo k útoku chladnou zbraňou na muža. Zraneniam podľahol. Vo štvrtok ráno polícia spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici.
Prečítajte si aj: Útok chladnou zbraňou v Bratislave: Muž zraneniam podľahol
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich ihneď oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ uviedla polícia.
Polícia v stredu večer informovala, že na Cabanovej ulici v Bratislave došlo k útoku chladnou zbraňou na muža. Zraneniam podľahol. Vo štvrtok ráno polícia spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici.