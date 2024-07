Stále preverujú pád vrtuľníka pri chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách

Bratislava/Vysoké Tatry 12. júla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) stále preveruje pád vrtuľníka pri chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách. Uviedla to pre TASR.



"V predmetnej veci prebieha štátny dozor, ktorý ku štvrtku (11. 7.) nie je ukončený. Keďže by mohlo dôjsť k sťaženiu či mareniu výkonu štátneho dozoru, v tejto chvíli sa k prípadu nemôžeme bližšie vyjadrovať," priblížila inšpekcia.



Na konci mája spadol približne 150 metrov od chaty pod Rysmi vo Vysokých Tatrách vrtuľník. Po prílete záchranárov boli tri osoby z vrtuľníka v starostlivosti personálu chaty. Jedného z nich, 48-ročného muža s úrazom hlavy a odreninami letecky transportovali do popradskej nemocnice. Zvyšní dvaja ľudia vyviazli bez zranení.



Prelet vrtuľníka nad chráneným územím vopred neoznámili Správe Tatranského národného parku. Okolnosti pádu vrtuľníka sú v štádiu vyšetrovania. SIŽP má v tomto prípade preveriť, či nebol porušený zákon o vodách alebo zákon o ochrane prírody a krajiny. Kontrolu sa rozhodla urobiť aj napriek tomu, že žiadny oficiálny podnet neobdržala.