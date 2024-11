Stále vyšetrujú samovraždu žiaka v ZŠ Parchovany, obvinené je dievča

Košice 15. novembra (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje tragický prípad úmrtia žiaka deviateho ročníka Základnej školy (ZŠ) v Parchovanoch (okres Trebišov), ktorý sa stal pred rokom. Z trestného činu účasti na samovražde je naďalej obvinené mladistvé dievča. TASR to potvrdila Krajská prokuratúra (KP) Košice.



"Sťažnosť obvinenej voči uzneseniu o vznesení obvinenia bola zamietnutá ako nedôvodná, tým sa stalo uznesenie právoplatným," uviedol za KP Branislav Reday. Vo veci došlo aj k zmene právnej kvalifikácie zo zločinu na prečin účasti na samovražde. "Ďalším osobám nebolo vznesené obvinenie," informovala prokuratúra.



Polícia potvrdila, že vyšetrovanie doposiaľ nebolo ukončené a v prípade sú vykonávané procesné úkony. "Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne citlivý prípad, pri ktorom je potrebné brať ohľad nielen na udalosť, ku ktorej došlo, ale aj na pozostalých, prípadne aj iné zainteresované osoby, nie je možné zverejnenie akýchkoľvek, hoci aj čiastkových informácií, pretože by mohlo dôjsť k zmareniu alebo sťaženiu ďalšieho postupu vo vyšetrovaní," skonštatovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch vlani 20. novembra počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.



Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.