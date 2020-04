Stanica aj Nová synagóga ponúkli v Žiline priestory sólovým umelcom

Žilina 14. apríla (TASR) – Kultúrne centrum Stanica a Nová synagóga v Žiline ponúkli priestory po ich zatvorení v súvislosti so šírením nového koronavírusu sólovým umelcom a pripravili aj prvé online podujatia.



Podľa riaditeľa občianskeho združenia (OZ) Truc sphérique Mareka Adamova, ktoré stojí za prevádzkou obidvoch inštitúcií, sú nevyužité priestory aktuálne k dispozícii umelcom. "Môžu pokračovať v tvorbe v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými a hygienickými opatreniami. Podľa povahy projektu tu budú niektorí súvislý čas, iní budú pracovať počas určitého obdobia. Už teraz v rozličných priestoroch synagógy striedavo pracujú výtvarníčky Simona Gottierová, Martina Mäsiarová a grafický dizajnér Tomáš Rybár. Ten pracuje s digitálnou veľkoplošnou maľbou a výsledok predstaví online v stredu 15. apríla. Podkrovie Stanice využívajú v apríli ako štúdio divadelníci Andrej Opálený a Matej Trnovec," uviedol Adamov.



Doplnil, že spustili aj pravidelné online vysielanie vybraných podujatí. "Stredy patria živým prenosom kultúry z Novej synagógy. Náš kolega Kamil Mihalov, ktorý dobrovoľne uviazol v poľskom Cieszyne, vysiela krátke inštruktážne videá hry na klavíri. Pokúsime sa sprostredkovať zážitok z fyzického divadla Glitch súboru Debris Company, ktoré sme plánovali uviesť ešte v marci a ktorého scéna je v synagóge už niekoľko týždňov nainštalovaná. Pripravujeme aj prezentáciu o ultralight turistike a vyskúšame si formát online koncertu (30. 4.), zahrať príde Archívny Chlapec," dodal riaditeľ OZ Truc sphérique.



Pre deti z výtvarných ateliérov pripravia lektori pracovné listy s úlohami na doma alebo ich zapoja do živej virtuálnej interakcie. "Je to aj pre nás úplne nová situácia a sme zvedaví, čo bude fungovať a aká bude odozva. Online podujatia môžu diváci podporiť dobrovoľným vstupným, v momentálnej situácii je pomocou každé euro – OZ prišlo takmer o všetky príjmy. Ďalšou formou pomoci sú aj dve percentá z daní poukázané v prospech OZ Truc sphérique," uzavrel Adamov.