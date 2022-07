Stánky z bývalého trhoviska bude Trnava po lete predávať

Trnava 19. júla (TASR) – Po trnavskom rínku, ktorý sa od júna presťahoval do centra na Trojičné námestie, zostalo na jeho pôvodnom mieste pri zimnom štadióne 128 kovových zelených stánkov. Mesto ich na novom mieste nemá zámer používať, a tak sa rozhodlo ich poskytnúť na predaj. Pre TASR to uviedla hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Stav stánkov, ktoré slúžili desaťročia, je podľa Majtánovej rôzny, keďže boli používané za všetkých poveternostných podmienok v podstate bez väčších opráv. "Niektoré pôjdu zrejme rovno do zberu, iba zhruba polovica je vhodná na odpredaj," uviedla. K tomu sa najskôr musí vyjadriť majetková komisia mestského zastupiteľstva, následne mestská rada, čo bude však podľa nej až po lete. Okrem podmienok odpredaja určí aj ich hodnotu, ktorá momentálne nie je vyčíslená.



Mesto záujem o zakúpenie eviduje zo strany predajcov aj verejnosti už teraz. "Stánky sa budú dať využiť na predávanie či obsluhu na športoviskách i na súkromné účely k rekreačným domom či chatám, alebo napríklad pre rybárov," doplnila.



Na mieste doterajšieho trhoviska vzniknú podľa zámeru mesta Trnava a jeho parkovacej politiky nové parkovacie miesta, časť bude zachovaná ako parkovisko na potreby zimného štadióna. Finálne riešenie bude podľa hovorkyne známe v septembri.