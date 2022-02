Stanové mestečko v Humennom už slúži ukrajinským utečencom

Humenné 26. februára (TASR) - Dočasné núdzové ubytovanie v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom už využívajú vojnoví utečenci z Ukrajiny. Tábor s tromi desiatkami stanov a maximálnou kapacitou 500 osôb postavili v piatok (25. 2.) podvečer.



Prví Ukrajinci prišli do tábora v sobotu okolo 1.00 h v noci. Ako uviedol krátko popoludní pre TASR zástupca riaditeľa Záchrannej brigády HaZZ v Humennom Marián Ruman, útočisko dovtedy využilo zhruba 100 ľudí. Niektorí len na pár hodín a následne pokračovali v ceste. Časť čaká na odvoz príbuzných.



"Niektorých sťahujeme evakuačným autobusom z hraníc, hlavne z Uble, Vyšného Nemeckého, niečo zabezpečujú aj hasičské dodávky, dokonca aj na súkromných autách sem prišli. To bola však zväčša skupina, ktorá si len potrebovala oddýchnuť, urobiť základnú hygienu, lebo má toho za sebou dosť a pravdepodobne pokračuje ďalej," povedal Ruman.



Na ubytovanie v stanoch so zabezpečeným vykurovaním a osvetlením slúžia poľné lôžka, karimatky a spacie vaky. K dispozícii je veľký jedálenský stan a kontajnery s hygienickým zázemím s teplou vodou.