Stará Hora v Sebechleboch má novú vstupnú bránu s oddychovou lokalitou

Sebechleby 25. júna (TASR) - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby v okrese Krupina má novú vstupnú bránu s oddychovou lokalitou a s informáciami o tejto časti regiónu. Nový zatraktívnený priestor verejnosti predstavili v sobotu 22. júna počas podujatia Hontianska vínna cesta. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Vstupný portál s označením Stará Hora má architektonickú úpravu so zdôraznením na ľudový charakter a typickú sebechlebskú ľudovú výšivku. Umiestnená je tu aj informačná tabuľa, z ktorej sa návštevníci dozvedia základné informácie o pamiatkovej rezervácii. Taktiež sa tu nachádza oddychový bod pre turistov a cyklistov. Architektonicky je bod doplnený o charakteristické ľudové prvky a prvky typické pre Starú Horu.



Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora je pre obec dôležitou lokalitou s významným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. "Z dlhodobého hľadiska je cieľom obce koordinovaným spôsobom rozvíjať cestovný ruch, ktorý sprístupní kultúrne dedičstvo verejnosti tak, aby sa nestratila autentickosť Starej Hory, vo väčšej miere sa nenarušil každodenný život obyvateľov a zároveň podporil miestne hospodárstvo," uviedla starostka Terézia Krnáčová.



Dodala, že prioritou rozvoja je udržateľný kultúrny cestovný ruch, vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy spojené s náučnou turistikou, zážitkové predstavenie etnológie regionálnej lokality Hont s priblížením tradičnej remeselnej výroby, akou je vinohradníctvo, ovocinárstvo, včelárstvo, košikárstvo či hrnčiarstvo, a zároveň predstavenie miestnych ľudových tradícií.



Prvú etapu projektu na Starej Hore v obci Sebechleby podporila prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sumou 12.699 eur.



Vinohradnícka osada Stará Hora leží na južnom okraji Štiavnických vrchov. V roku 1981 bola zapísaná do zoznamu Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníkov. Nachádza sa tri kilometre od obce Sebechleby, ktorej je súčasťou. K hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia a chyžky postavené nad nimi.