Stará Kremnička plánuje z dotácie vybudovať ďalšiu etapu kanalizácie

Stará Kremnička 23. augusta (TASR) – V obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom plánujú vybudovať ďalšiu etapu stokovej siete. Vďaka projektu zameranému na podporu marginalizovanej rómskej komunity plánuje samospráva na kanalizáciu napojiť približne 50 domov. Pre TASR to uviedol starosta obce Stanislav Rigo.



V obci Stará Kremnička žije vyše 1100 ľudí, približne polovici z nich stále chýba napojenie na kanalizáciu. V rámci aktuálneho projektu chce samospráva dobudovať jednu z ôsmich vetiev naprojektovaného dobudovania stokovej siete. Napojených na kanalizáciu by tak malo byť ďalších približne 50 domov v južnej časti obce.



Samotné práce budú podľa starostu pomerne náročné, trvať by mali najviac šesť mesiacov. "Cez našu obec pretekajú dva vodné toky. Budeme musieť prechádzať ponad vodu tlakovými potrubiami," vysvetlil starosta. Splaškové vody budú čistiť už existujúce čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktoré sa v obci nachádzajú. Pre nepriazeň terénu však budú musieť v rámci projektu osadiť aj splaškové čerpacie stanice, ktoré budú odpadové vody do ČOV prečerpávať.



Samospráva v uplynulých mesiacoch už vysúťažila dodávateľa diela, práce bude realizovať spoločnosť Combin Banská Štiavnica. Rozpočet projektu predstavuje vyše 310.000 eur s DPH, obec ho plánuje financovať z európskych zdrojov. "Aktuálne čakáme na výsledok kontroly verejného obstarávania," dodal starosta.