Stará Kremnička získala dotáciu na vytvorenie bezplatných wifi zón

Stará Kremnička 16. novembra (TASR) – Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom získala dotáciu na projekt WiFi pre obec vo výške 15.000 eur. Vďaka finančným prostriedkom na jej území vznikne desať prístupových bodov, ktoré obyvateľom a návštevníkom poskytnú bezplatné pripojenie na internet.



Starosta Stanislav Rigo zatiaľ nevie, kedy by mohol byť projekt dokončený. „Zatiaľ sme len v stave schválených financií,“ potvrdil pre TASR Rigo. Starosta dodal, že harmonogram príprav by mohol byť známy po dokončení projektu zníženia energetickej náročnosti obecného úradu, ktorému samospráva aktuálne venuje najväčšiu pozornosť.



Z materiálov zverejnených obcou však vychádza, že v Starej Kremničke by malo byť k dispozícii desať rôznych wifi zón. Tie sa budú nachádzať napríklad v kultúrnom dome, materskej či základnej škole, v oddychovej zóne, ale aj na tribúne futbalového ihriska či v dome smútku.