Obec Stará Lesná navštívila po povodni Lubyová, ponúkla pomoc

Stará Lesná 20. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR bude nápomocné pri odstraňovaní škôd po povodniach v obci Stará Lesná v okrese Kežmarok. Potvrdila to šéfka rezortu Martina Lubyová (nominantka SNS) po tom, čo si v piatok popoludní sama prišla pozrieť situáciu v obci.



"V okrese Kežmarok je krízová situácia a až v troch obciach je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, okrem Starej Lesnej je to aj Malá Franková a Osturňa. Práve tu to však vyzerá byť najhoršie, najmä kvôli tomu, že ľudí z chatovej oblasti i z miestnej rómskej osady museli počas minulej noci evakuovať. Prišla som sa porozprávať o tom, či obec potrebuje nejakú pomoc, ako je na tom škola, keďže nejakých ľudí umiestnili tam," uviedla Lubyová s tým, že ministerstvo má v rámci havárií operatívne možnosti ako pomôcť.



Dohromady museli z chát, príbytkov i jedného hotela v Starej Lesnej evakuovať až 270 ľudí. Ministerka zhodnotila, že miestni situáciu veľmi dobre zvládajú a vyzdvihla prácu hasičov, polície, ale aj samaritánov, ďalších zložiek okresného úradu i miestnej samosprávy. "Škola je pomerne malá, a napriek tomu sa veľmi dobre vyrovnala s náporom ľudí, podarilo sa ich ubytovať a poskytnúť im pomoc," konštatovala Lubyová. Ubezpečila, že rezort školstva bude v tomto prípade maximálne nápomocný.



Najväčšie problémy majú v Starej Lesnej kvôli dvom poškodeným mostom i lávke pre peších. Starosta obce Ľubomír Lauf uviedol, že v prvom rade sa teraz snažia zabezpečiť pontónový most, aby mohli autá, ktoré ostali na druhej strane Studeného potoka, previesť turistom do obce. "Momentálne máme už len jeden most, ten však staticky po poškodení nevyhovuje na prejazd áut, zatiaľ ho smú používať len peší. Ďalší most sme museli úplne odstrániť, lebo bol taký podmytý," priblížil.



Dodal, že okrem mostov strhla voda v dolnej časti obce aj chodníky a dokonca aj verejné osvetlenie, v hornej časti zase chýba časť cesty aj prístupovej komunikácie k rodinným domom. "Je to mimoriadna situácia, pretože mali sme povodeň v roku 2010, ale ten rozsah škôd nebol taký veľký ako teraz," konštatoval starosta a dodal, že škody po povodni budú naozaj vysoké. Zatiaľ si však netrúfa povedať výšku sumy, ktorá bude potrebná na opravy ciest, mostov i príbytkov.



Povodeň zasiahla tatranský a podtatranský región v noci zo stredy na štvrtok (19.7.) po výdatných dažďoch. Najviac postihla práve Starú Lesnú, ale aj Tatranskú Javorinu, mesto Vysoké Tatry či spomínanú Osturňu, Malú Frankovú i obec Ždiar. Poškodených je aj viacero turistických chodníkov, Bielovodská a Javorova dolina sú momentálne uzavreté, ďalšie chodníky v Malej Studenej, Tichej a Kôprovej doline sú priechodné s obmedzeniami. V okresoch Poprad a Kežmarok je vyhlásená mimoriadna situácia.