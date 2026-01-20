< sekcia Regióny
Stará Ľubovňa: Palác zdobí vzácny secesný luster z konca 19. storočia
Dvojposchodový luster zdobený okvetnými lístkami a ornamentmi je podľa múzejníkov skutočným klenotom secesie.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 20. januára (TASR) - Historický secesný luster z konca 19. storočia dostal nové miesto na hrade Ľubovňa. Ľubovnianske múzeum informovalo, že v súčasnosti je ozdobou barokového paláca. Ide pritom o dar priameho potomka bývalých majiteľov hradu.
„V roku 2022 ho múzeu daroval Juraj Raisz Lublovári. Po starostlivom ošetrení teraz luster žiari v priestoroch, kde kedysi žila rodina Raisz,“ uviedlo múzeum. Dvojposchodový luster zdobený okvetnými lístkami a ornamentmi je podľa múzejníkov skutočným klenotom secesie. Jeho tri ramená pripomínajú rastúce kvety. Žiarovky akoby vyrastali smerom hore, doplnené sú o jemné okvetné lístky a vytvárajú tak ďalšie dekoratívne prvky.
„Dary od potomkov neostávajú zaprášené v depozitároch, ale ožívajú v priestoroch spojených s ich pôvodom,“ podotklo múzeum. Do zbierok sa im aj minulý rok podarilo získať viaceré historické artefakty. Jedným z nich je napríklad vzácna pamätná kniha od rodiny Lublovaryovcov, či jedinečný fotoalbum rodiny Zamoyských a Bourbonovcov, starý cestovný kufor Jána Zamoyského, šijacia súprava Izabely Zamoyskej de Bourbon a tri knihy, ktoré si deti Zamoyských vzali so sebou na cestu do Španielska.
Aktuálne má Ľubovnianske múzeum vo svojich zbierkach približne 28.300 predmetov. Zhruba štvrtina z nich je vystavená v jednotlivých expozíciách, zvyšné sú v depozitároch. Tri z nich sú pritom verejne dostupné.
