Stará Ľubovňa chce budovať cyklistické trasy a zrekonštruovať plaváreň

Stará Ľubovňa 14. februára (TASR) – Mesto Stará Ľubovňa má v roku 2021 viaceré plány súvisiace s investíciami do športovej infraštruktúry. Zamerať sa chce na cyklistické trasy a rekonštrukciu mestskej plavárne. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že v budúcnosti by chcela vybudovať aj skatepark, či zrekonštruovať malú športovú halu.



Cez mesto prechádza viacero významných cyklistických trás. Najznámejšou je medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11, spájajúca najsevernejší bod Nórska (Nordkapp) s gréckymi Aténami. Radnica verí, že v tomto roku sa jej podarí v rámci tejto trasy zrealizovať úsek Stará Ľubovňa – Chmeľnica, kde momentálne prebieha proces verejného obstarávania.



Cieľom samosprávy je budovanie cyklistických trás aj pri rieke Jakubianka. „Vďaka Výzve pre región Prešovského samosprávneho kraja sa už na jar začne s budovaním úseku od juhovýchodného obchvatu po lávku pre peších na sídlisku Východ po pravobrežnej strane,“ uviedlo mesto. Ako ďalej priblížilo, v spolupráci s obcou Nová Ľubovňa chce pripraviť projektovú dokumentáciu na úsek po obidvoch stranách Jakubianky od juhovýchodného obchvatu až po lávku pre peších a cyklistov v Novej Ľubovni. Radnica podporí aj cyklistické trasy v mestských lesoch, známe ako Cyklostopy. Na ich údržbu by mala ísť suma 6000 eur.



Rekonštrukciu mestskej plavárne sa mesto rozhodlo realizovať vo vlastnej réžii. Na tento účel získalo ešte začiatkom minulého roka dotáciu vo výške 800.000 eur od vlády SR. „Mesto už disponuje projektovou dokumentáciou, pričom rozpočtový náklad je na úrovni 3,6 milióna eur. Komplexná rekonštrukcia má zmeniť výzor plavárne na nepoznanie. Pribudnúť má okrem iného aj welness centrum v podzemných priestoroch a menší vonkajší bazén,“ ozrejmila samospráva. V súčasnosti sa podľa nej pripravuje spustenie verejného obstarávania. Predpoklad začiatku prác je v druhej polovici roka.



Ako podotkla radnica, opravu potrebuje aj malá športová hala. Nevhodná je najmä palubovka, no súčasťou rekonštrukcie bude aj oprava strechy a fasády. Mesto sa chce v tomto prípade uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, kde prebieha aktuálne výzva. Momentálne sa začína proces verejného obstarávania. Rozpočtové náklady sú podľa samosprávy vyčíslené na 400.000 eur.



Mesto má už vypracovaný projekt pre územné konanie na skatepark a pumptrack v lokalite bývalého Areálu zdravia pod cyklotrasou pri rieke Poprad. „Zámerom je uchádzať sa o prostriedky z Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja a v prípade pozitívneho výsledku začať s výstavbou skateparku najneskôr v roku 2022,“ dodala radnica.