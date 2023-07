Hrad Ľubovňa opäť ožije tradičnou rozprávkou, je sedemnásta v poradí

Stará Ľubovňa 17. júla (TASR) - Hrad Ľubovňa po roku opäť ožije rozprávkou, je sedemnástou v poradí. Vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová uviedla, že teraz budú môcť vidieť úplne nové divadelné predstavenie s pesničkami pod názvom Železník. Napísal ho scenárista, spisovateľ a režisér Peter Karpinský, ktorý sa autorsky na hradných rozprávkach podieľa od samého začiatku.



"Tentoraz nastúpia diváci do stroja času a vrátia sa o sto rokov do minulosti, aby boli svedkami toho, ako profesor Physicus vynájde robota Železníka. Ten má túžbu stať sa človekom a vyberie sa do sveta hľadať srdce. Po ceste stretne zbojnícku družinu, Monu Lisu, Fridu Kahlo i kráľovnú Nefertity," priblížila Kollárová. Predstavenie budú hrať od pondelka až do nedele 23. júla štyrikrát za deň, vždy o 10.30 h, 12.30 h, 14.30 h a 16.30 h. S rozprávkou môžu návštevníci putovať po celom hrade. V prípade nepriaznivého počasia ju odohrajú v renesančnom paláci.



V predstavení hrá dohromady 30 hercov, väčšina z nich sú bývalí a súčasní žiaci miestnej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Melkoviča, študenti Prešovskej univerzity a ich kolegovia z Košíc či Spišskej Novej Vsi. Vzniklo aj päť nových piesní, texty napísal spolu s Evou Kollárovou Adam Kollár, hudbu skomponoval a nahral Daniel Lazorčák. "Autorkou tanečných choreografií je Jana Konkoľová. Pod scénografiu sa podpísali Kristína Lazorčáková a Gabriel Poľanský," priblížila Kollárová. V stredu 19. júla o 17. hodine bude súčasťou prestavenia aj prezentácia najnovšej knihy Petra Karpinského, ktorú napísal spolu s Annou Timkovou Lazurovou pod názvom Príbehy Kveťa Herbára.



Hradné rozprávky začali svoju históriu na severe Spiša písať v roku 2006, kedy súčasný riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík oslovil ZUŠ i Karpinského s cieľom zatraktívniť a ozvláštniť prehliadku hradu. "Chcel hradné múry počas letnej sezóny oživiť scénkami z histórie. Počas prvého ročníka si mohli návštevníci pozrieť predstavenie Móric Beňovský - kráľ kráľov. Každý rok potom pribudlo nové predstavenie, okrem roku 2009, kedy sa rekonštruoval renesančný palác," dodala Kollárová s tým, že vlani mohli návštevníci vidieť rozprávku Cesta do Kráľovstva víl.