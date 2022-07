Nádvorie Hradu Ľubovňa opäť patrí rozprávke s pesničkami

Stará Ľubovňa 22. júla (TASR) - Nádvorie Hradu Ľubovňa v týchto dňoch opäť patrí rozprávke s pesničkami. Vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová uviedla, že v stredu (20. 7.) sa v rámci projektu Uzol kultúry uskutočnila slávnostná premiéra už šestnástej rozprávky v poradí. Tento rok nesie názov Cesta do Kráľovstva víl.



Autorom rozprávok a zároveň režisérom je celých 16 rokov vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Peter Karpinský, autor viacerých kníh pre deti. Tento rok vzniklo aj päť nových piesní, ich autormi sú Eva Kollárová a Adam Kollár, hudbu skomponovali Maroš Matoľák a Daniel Lazorčák. "Autorkou tanečných choreografií je Jana Biganičová. Pod scénografiu sa podpísali Alexandra Pavlovská a Miroslava Konkoľová," doplnila Kollárová s tým, že v rozprávke hrá 31 hercov, väčšina z nich sú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ale aj študenti Prešovskej univerzity a ich kolegovia z Košíc či Spišskej Novej Vsi.



Predstavenie sa odohráva na nádvoriach hradu až do nedele 24. júla štyrikrát za deň, vždy o 10.30 h, 12.30 h, 14.30 h a 16.30 h. "S rozprávkou budú návštevníci putovať po celom hrade. V prípade nepriaznivého počasia v renesančnom paláci. Cena vstupného na hrad počas konania divadla zostáva nezmenená," ozrejmila Kollárová.



V rámci premiéry rozprávky s pesničkami uviedli do života aj knihu od Petra Karpinského - Stará Ľubovňa - čo rozprávajú staré príbehy. Po divadelnej hre tak dostal príbeh o Michalovi Kasparekovi, Ľubovnianskom strašidle, aj komiksovú podobu. Čitatelia sa v publikácii dozvedia aj zaujímavosti z histórie mesta a hradu na severnom Spiši. Texty dopĺňajú dobové fotografie z archívu Ľubovnianskeho múzea, knihu ilustroval Viliam Slaminka.