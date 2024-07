Na hrade Ľubovňa vystúpia šermiari aj sokoliari

Stará Ľubovňa 26. júla (TASR) - Vystúpenie šermiarov a sokoliarov i prezentácia chutí kastelána budú súčasťou hradných slávností, ktoré sa uskutočnia od piatka do nedele (28. 7.) na hrade Ľubovňa v Starej Ľubovni.



"Kastelán, vznešený pán ovládajúci umenie múdreho rozhodovania, čítania, písania a počítania, riadil každodenný život na hrade a často velil vojsku. V roku 1412 sa kastelán pripravoval na veľkolepé stretnutie uhorského kráľa a rímskonemeckého cisára Žigmunda Luxemburského s poľským kráľom a litovským kniežaťom Vladislavom II. Jagelom," informuje múzeum a pozýva verejnosť, aby prišla zažiť, ako vyzerali prípravy na kráľovskú návštevu a spoznali dôležitú úlohu kastelána v histórii hradu.



V programe návštevníci uvidia plátové brnenia, boje muža proti mužovi, sokoliarske umenie a úlohu kastelána. Program sa začne každý deň o 11.00 h, 13.00 h, 15.00 h a 16.30 h. Predstaví sa v ňom Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní a hudobný hosť Michal Smetanka. V piatok večer sa uskutoční nočná prehliadka hradu, ktorá priblíži rovnako život kastelánov na hrade.



Od začiatku 14. storočia do približne 15. storočia pôsobili na hrade Ľubovňa kasteláni, ktorí sa starali o jeho technickú údržbu, výstavbu a zabezpečovali hospodárenie i správu pracovníkov hradu.



"Prvým známym kastelánom bol roku 1313 Tomáš Sečiansky (Szécsény). Po ňom v rovnakom roku túto úlohu prebral Mikuláš, syn Dionýza (Danuša) zo Žehry, ktorý bol súčasne kastelánom Spišského hradu. Roku 1412 sa hrad Ľubovňa stal súčasťou spišského zálohu a sídlom správcov celého zálohovaného územia, takzvaných starostov. V Poľskom kráľovstve, podobne ako v celej Európe, vychádzala činnosť kastelánov z prvotného významu hradov ako obranných a správnych centier, vďaka čomu sa kasteláni dostali až do kráľovskej rady. Tá sa v 15. storočí preformovala na senát, keďže Poľsko bolo šľachtickou republikou," priblížilo múzeum.



Kasteláni získali v krajine významné postavenie, najvýznamnejším bol krakovský kastelán. V mnohých prípadoch však nešlo o výkonnú funkciu, skôr o čestný úrad.



Vstupy na večerný program budú o 21.00 h, 21.15 h, 21.30 h, 21.45 h a hlavný program sa začne o 22.00 h. Predstaví sa Skupina historického šermu Páni Spiša, Divadlo RAMAGU a Argolla productions.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované je s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.