Stará Ľubovňa 12. januára (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa má za sebou rekordný investičný rok. Pre TASR to potvrdil primátor Ľuboš Tomko, podľa ktorého vlani ukončili viacero finančne náročných projektov, a to najmä vďaka dotáciám z externých zdrojov. Posledným z nich bolo v decembri ukončenie revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Západ zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.



"Práce sme začali v apríli minulého roka a ukončili v decembri, zhotoviteľom prác bol sociálny podnik Verejnoprospešné služby. Išlo už o druhú rekonštrukciu vnútroblokového priestoru. Každý jeden objekt sa tam obnovil, realizovali sa sadové úpravy, vysadili sme viac ako 3000 stromov a rastlín, vymenilo sa verejné osvetlenie, pribudlo 18 svetelných bodov a osadila sa nová vodopriepustná dlažba a kontajnerové stojiská so zelenou strechou, pribudla aj dažďová záhrada a studňa. Zrekonštruovalo sa aj detské ihrisko, jeho súčasťou sú aj nové prvky," priblížil primátor. Náklady sa vyšplhali približne na 670.000 eur, prevažnú časť samospráva financovala z európskych fondov.



V Starej Ľubovni okrem toho minulý rok uviedli do prevádzky po rekonštrukcii mestskú plaváreň, dokončili zariadenie sociálnych služieb a pribudlo aj niekoľko nových ihrísk. Zrekonštruovali tiež chodníky a miestne komunikácie na ulici SNP. "Celkovo ide o investície v hodnote zhruba 5,5 milióna eur, na ktoré sa nám podarilo získať prostriedky z externých zdrojov," zosumarizoval Tomko. Zdôraznil, že v jednotlivých prípadoch projektom predchádzala dlhodobá príprava, realizáciu niektorých z nich začali ešte pred rokom 2023. Aj v tomto roku sa chcú uchádzať o dotácie z viacerých výziev, len na projektové dokumentácie pôjde podľa primátora 300.000 eur.