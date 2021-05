Stará Ľubovňa začala s rekonštrukciou malej športovej haly

Stará Ľubovňa 18. mája (TASR) – V Starej Ľubovni začali s obnovou malej športovej haly na Tehelnej ulici. Ako informuje radnica na svojej webovej stránke, celkový rozpočtový náklad na rekonštrukciu predstavuje sumu 407 324 eur.



Mesto potvrdilo, že ešte v roku 2019 získalo dotáciu vo výške 100 000 eur z Prešovského samosprávneho kraja určenú na opravu tohto športového objektu.



Tento rok sa uchádzalo o ďalších 100 000 eur z Fondu na podporu športu, kde by mal byť výsledok známy v najbližších dňoch. Zvyšok dofinancuje radnica z vlastného rozpočtu. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť EKO SVIP. Samospráva jej odovzdala stavenisko na komplexnú rekonštrukciu ešte minulú stredu 12. mája.



„Navrhované stavebné úpravy jestvujúcej športovej haly zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy, opravu strechy, komplexné zateplenie, modernizáciu hlavných šatní, výmenu elektroinštalácie a ďalšieho vybavenia v hale,“ uviedla Jana Smreková z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.



Malá športová hala je primárne spájaná najmä so stolným tenisom, prípadne so sálovým futbalom. Pri jej komplexnej rekonštrukcii však podľa mesta dôjde k rozšíreniu jej využiteľnosti. V rámci športovej podlahy je zapracovaný návrh realizácie čiar športovísk aj na volejbal, florbal, basketbal a bedminton na tréningovej úrovni.



„Doba rekonštrukcie malej športovej haly je odhadovaná na šesť mesiacov. Boli by sme však radi, aby sa stavebné dielo odovzdalo skôr tak, aby sa v malej športovej hale naplno rozbehli športové aktivity už začiatkom novembra. Pevne veríme, že práce pôjdu podľa plánovaného harmonogramu“, doplnil primátor mesta Ľuboš Tomko.