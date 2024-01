Školy v Starej Ľubovni sa snažia zlepšiť bezpečnostné opatrenia

Stará Ľubovňa 15. januára (TASR) - Bezpečnosť v školách sa snažia po nedávnych tragických udalostiach v Prahe a vyhrážkach na Slovensku zvýšiť aj v Starej Ľubovni. Riaditeľka Základnej školy (ZŠ) Komenského Alžbeta Chamillová pre TASR potvrdila, že zrealizovali viaceré opatrenia.



"Osadili sme kamerový systém ku všetkým trom vchodom školy a posilnili dozor na všetkých chodbách v budove. So všetkými zamestnancami sme mali mimoriadnu poradu, školenie ohľadom šikany, kyberšikany a bezpečnosti. Zaviedli sme tiež ranné kruhy so žiakmi ohľadom zistenia prípadných problémov žiakov, napríklad psychických a podobne," priblížila Chamillová. Okrem toho uzamkli vchody počas vyučovania a zriadili recepciu so stálou službou vo vestibule školy.



Zároveň mali žiaci so svojimi triednymi učiteľmi hodinu, kde sa tejto téme venovali. Školská špeciálna pedagogička monitoruje situáciu v triedach denne počas veľkej prestávky a zároveň v škole vytvorili "chill" zónu, kde žiaci podľa rozpisu trávia denne prestávky. Majú tam k dispozícii stolný tenis, šach, fit lopty či stolové hry.



V miestnej ZŠ Za vodou sprísnili kontrolu pohybu cudzích osôb, na recepcii sa musí každý preukázať dokladom totožnosti a zapísať do knihy návštev. "Zaviedli tam tiež video zvončeky pre cudzie osoby. Dvere do vchodu otvárajú iba dospelé poverené osoby s čipom. Stretnutia s rodičmi a návštevami sú možné iba na základe rezervácie termínu. Okrem toho majú v prípade potreby dohodnutú kontaktnú osobu na polícii," doplnil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.



V rámci výučby zvýšili pedagogickí zamestnanci pozornosť na zmeny v správaní. Špeciálny a sociálny pedagóg v rámci výchovnej a vzdelávacej komisie na pravidelnej báze monitorujú a vyhodnocujú sociálnu "klímu" a vzdelávacie výsledky detí v riziku. Informácie, ako postupovať pri identifikovanom patologickom správaní, následne poskytujú ostatným učiteľom. Škola tiež veľmi úzko spolupracuje s rodičmi, upozorňuje ich na všetky podozrivé zmeny v prejavoch žiakov a následne organizuje osobné stretnutia.



Ministerstvo vnútra SR chce v súvislosti s udalosťami u našich susedov realizovať v školách bezpečnostný audit, ktorý pripravuje pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia a Akadémie Policajného zboru, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, takisto Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády SR, rezortov školstva, dopravy i Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Uskutoční sa formou dotazníka, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy.