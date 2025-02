Múzeum v Starej Ľubovni chce zreštaurovať kaplnku zo 17. storočia

Stará Ľubovňa 28. februára (TASR) - Múzeum chce zreštaurovať interiér kaplnky zo 17. storočia na hrade Ľubovňa. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že na Ministerstvo kultúry SR podali žiadosť o grant vo výške takmer 100.000 eur. Spolufinancovanie už schválil aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom múzea.



Reštaurovať vnútorné priestory chcú na základe výskumu nástenných malieb, historických omietok a muriva, ktorý v kaplnke sv. Michala realizovali ešte pred dvoma rokmi. "Kaplnka bola postavená v roku 1647 spišským starostom Stanislavom Lubomírským. Stratigrafia vrstiev interiéru kaplnky poukázala na prítomnosť stredovekého muriva, muriva z obdobia renesancie - polovica 16. storočia, ranobarokové murivo, kamenné články z pieskovca a gletovaná omietka. Ďalej sú tam lokálne úpravy z 18. a 19. storočia a bolo dokumentované osadenie travertínových rámov na tri okná v 30. rokoch 20. storočia," priblížilo výsledky výskumu múzeum.



Mnohé ďalšie zistenia budú prezentované počas a aj po samotnom reštaurovaní interiéru kaplnky. Cieľom podľa Mikulíka je prinavrátiť pamiatke podobu zo 17. a 18. storočia, a to práve na základe reštaurátorského výskumu. Ubezpečil, že pôjde výhradne o reštaurátorské práce pod dohľadom odborníkov. Riaditeľ verí, že so žiadosťou o dotáciu z rezortu kultúry budú úspešní, rozhodnutie očakáva na jar tohto roka.



"Chceli by sme potom pokračovať aj exteriérom a fasádou kaplnky. Všetky tri oltáre vo vnútri sa už podarilo zreštaurovať dávnejšie," uzavrel Mikulík.