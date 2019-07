Hradné slávnosti v Starej Ľubovni lákajú témou ženy na tróne

Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpia aj šermiari a sokoliari.

Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – V Starej Ľubovni finišujú prípravy na Stredoveké hradné slávnosti. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík informoval, že od piatka 26. do nedele 28. júla sa bude program na hrade niesť v duchu „kráľovskej koruny v ženských rukách“ a návštevníkom porozprávajú legendu o Hedvige a Márii.



„Píše sa rok 1392, uhorská kráľovná Mária I. sa vybrala na cestu po svojej krajine. V tom istom čase sa jej sestra, poľská kráľovná Hedviga I., vybrala do Uhorska na stretnutie so sestrou. Svedkom ich stretnutia mohol byť práve hrad Ľubovňa,“ priblížil príbeh Mikulík. Mária I. bola otcom vyvolená na poľský trón. Po smrti staršej sestry Kataríny, ktorá mala byť panovníčkou v Uhorsku, si ju šľachta vybrala za svoju kráľovnú. Kráľovská koruna na jej hlave nebola stála. K upokojeniu situácie v krajine pomohol jej manžel Žigmund Luxemburský, ktorý ju postupne o korunu pripravil. Jej krátky život ukončil pád z koňa. „O to smutnejší, že Mária čakala svoje prvé dieťa, ktoré pri páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom zomrela."



Osud mladšej Máriinej sestry Hedvigy bol v mnohom podobný. Po dohode poľskej šľachty s jej matkou, bola v roku 1384 korunovaná za poľskú kráľovnú. Za manžela jej vybrali litovské knieža, pohana, ktorého pred sobášom spolu s celým jeho národom pokrstili. „S manželom vládli rovnoprávne, čo sa Vladislavovi Jagełło nepáčilo. Rovnako ako sestre, aj Hedvige sa stalo jej vytúžené tehotenstvo osudným. V roku 1399 predčasne porodila dcéru Alžbetu Bonifáciu. Dievčatko po troch týždňoch zomrelo. Iba týždeň po nej skonala aj samotná Hedviga,“ dodáva Mikulík.



Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpi šermiarska skupina Sarus z Prešova, ShadenProfi Dance Company zo Spišskej Novej Vsi a sokoliarska skupina sv. Bavona zo Štiavnických Baní. Sprievodným programom budú remeselné trhy v skanzene pod hradom Ľubovňa. Legendu o Hedvige a Márii porozprávajú návštevníkom počas nočnej prehliadky, ktorá bude v piatok. Vstupy sa uskutočnia o 21., 21.15, 21.30 a 21.45 h. „Spestrením programu bude piesková animácia a ohňová show o 22. hodine na hradnom nádvorí,“ uzavrel Mikulík.