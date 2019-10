Návštevnosť v Pieninách láme rekordy

Stará Ľubovňa 27. októbra (TASR) - Región severného Spiša a Pienin láka medziročne čoraz viac turistov. Expozíciu liehovarníctva v Hniezdnom navštívilo počas letnej turistickej sezóny o približne 30 percent návštevníkov viac ako v minulom roku, hrad v Starej Ľubovni o šesť percent. Podnikatelia v cestovnom ruchu hlásia aj vyšší počet prenocovaní. V regióne pribúda aj počet turistov z exotických krajín. Informovala o tom riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Erika Šalatová.



Pozitívny vplyv na rast počtu turistov mala podľa Šalatovej vlaková linka, ktorá počas leta premávala z Popradu do Muszyny so zastávkou v Starej Ľubovni. "Linka bola v prevádzke od konca júna do začiatku septembra a stala sa citeľným impulzom pre cestovný ruch v našom regióne. Celkovo bolo vypravených 80 vlakov, vyťaženosť niektorých z nich bola 100 percent," uviedla s tým, že linka bude vzhľadom na pozitívny ohlas cestujúcej verejnosti v premávke aj počas zimy, a to od 28. decembra do 23. februára 2020.



Expozícia liehovarníctva prilákala počas jej ďalších slov v uplynulej letnej sezóne 30.000 návštevníkov, ľubovniansky hrad až 185.000. V porovnaní s rokom 2017 je to viac až o 28 percent. "Populárnymi destináciami turistov bol aj Stredoveký vojenský tábor a Dom ľubovnianskeho mešťana," doplnila Šalatová s tým, že región sa pre turistov stáva atraktívnejším aj sprístupňovaním nových cyklotrás a turistických chodníkov.



Región vyhľadávali počas letnej turistickej sezóny v roku 2019 najmä Slováci nasledovaní Poliakmi a Čechmi. Medzi hosťami však podľa Šalatovej boli aj návštevníci z Mozambiku, Kapverd, Austrálie či Albánska. "Stálou klientelou je už japonská či izraelská," uzavrela Šalatová.