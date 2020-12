Stará Ľubovňa 4. decembra (TASR) – Obchvatová cesta na Vansovej ulici v Starej Ľubovni sa blíži do finále, no asfaltovať ju tento rok nebudú. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ľuboš Tomko s tým, že nato sú potrebné priaznivé klimatické a poveternostné podmienky.



Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, cesta do budúcna zabezpečí dopravné napojenie rozrastajúcej sa obytnej zóny a spojí ulice Okružnú a Levočskú. Celková dĺžka komunikácie predstavuje približne 830 metrov, pričom stavebné práce zahŕňajú aj uloženie inžinierskych sietí.



Radnica priblížila, že zhotoviteľom tejto stavby je spoločnosť Colas Slovakia z Košíc, ktorá v rámci verejného obstarávania predložila najnižšiu cenovú ponuku v sume 757 809,60 eura. Stará Ľubovňa na vybudovanie Vansovej ulice dostala dotáciu vo výške 600 000 eur od vlády SR.



„Na Vansovej sú zrealizované hrubé terénne úpravy. Dokončené sú inžinierske siete, a to kanalizácia, vodovod a plynovod. Došlo tiež k úprave nevhodného podložia a prebieha realizácia konštrukčných vrstiev vozovky, uličných vpustí a drenáže. Práce sa tiež realizujú na verejnom osvetlení a elektrickom vedení.



Zároveň v dokončovanej časti (ku ulici Okružnej) prebieha realizácia obrubníkov a príprava pre realizáciu chodníkov,“ ozrejmil Michal Žid z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu.



Samospráva dodáva, že s touto investičnou akciou súvisí aj vyriešenie križovatky ulíc Okružná, Vansovej a Zimná, kde by mal v roku 2021 pribudnúť menší kruhový objazd.