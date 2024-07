Počas obnovy hradieb v Starej Ľubovni objavili množstvo artefaktov

Stará Ľubovňa 15. júla (TASR) - Rekonštrukcia severovýchodnej hradby a tretieho nádvoria hradu Ľubovňa ide podľa plánu, archeológovia objavili viaceré vzácne artefakty. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že práce by mali trvať do apríla budúceho roka. Po obnove hradieb vznikne na hrade prvá archeologická expozícia.



"Zatiaľ nám počasie praje, takže práce idú podľa plánu. Niekedy, keď sa objaví archeologická lokalita, tak sú čiastočne zdržané, aby sa všetko preskúmalo a zadokumentovalo. Aktuálne sa nanovo stavia múr a rekonštruujú sa renesančné strieľne, ktoré objavili počas výskumu," priblížil Mikulík.



Počas prebiehajúceho výskumu na treťom nádvorí hradu objavili veľké množstvo nálezov. Archeológ Podtatranského múzea v Poprade Tomáš Babura priblížil, že dominantnou väčšinou z hnuteľných nálezov je keramika, primárne kuchynská, ako hrnce, pokrievky, misky či poháre a tiež kachlice. "Napríklad florálne zdobená rímsová kachlica pochádza z renesančnej kachľovej pece, mohla byť pravdepodobne uložená vyššie na peci a s cieľom dostať do výzoru pece architektonické prvky," objasnil.



Objavili tiež sklenené fragmenty z 18. storočia, konkrétne menší pohár zdobený zobrazením malých stĺpov a malú fľašku z takzvaného lesného skla. Oba už podľa archeológa podliehajú "korózii skla", ktorá spôsobuje mierne dúhové zafarbenie a postupný rozpad predmetu, ak nedôjde k jeho odbornému ošetreniu. Medzi nálezmi je aj veľmi dobre zachovalá minca, jeden grajciar cisára Leopolda I., vyrazený v roku 1698 v mincovni v Brzegu, v súčasnosti v poľskom Sliezsku. "Menej zachovalá minca je solidus poľsko-litovského kráľa Žigmunda III., ktorý bol vyrazený v roku 1623 na území vtedajšej Litvy," dodal Babura. Počas výskumu objavili aj viacero nehnuteľných nálezov. K očakávaným patrí budova hospodárskej stavby, ktorá pravdepodobne tvorila súčasť zázemia pre kasárne nachádzajúce sa na treťom nádvorí.



Cieľom projektu, na ktorý múzeum získalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR a Prešovského samosprávneho kraja, je záchrana a prezentácia archeologickej lokality vojenských kasární zo 17. storočia, ktoré tam objavili pred 13 rokmi. Celková investícia je na úrovni viac ako 1,2 milióna eur.



V súčasnosti je pre rekonštrukciu zatvorená časť tretieho nádvoria. Všetky ostatné časti hradu, ako aj expozície sú návštevníkom prístupné. "Dokonca sme paradoxne tento rok jednu pridali, je venovaná hradnému kastelánovi," upozornil Mikulík. Okrem toho môžu turisti vidieť aj kráľovskú edíciu Andyho Warhola, súčasťou expozície loveckého salónika paláca Lubomírskych bude do konca septembra.