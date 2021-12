Stará Ľubovňa modernizuje vykurovacie systémy v školách

Stará Ľubovňa 30. decembra (TASR) – V Starej Ľubovni pokračujú v postupnej modernizácii vykurovacích systémov v budovách mestských škôl. Deje sa tak v súlade so schválenou nízkouhlíkovou stratégiou a po tom, čo sa systém tepelných čerpadiel na báze aerotermálnej energie úspešne zaviedol na Základnej škole (ZŠ) Levočská a Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča, samospráva dokončuje projekty v Materskej škole (MŠ) Vsetínska a ZŠ Za vodou. Vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia na tamojšom mestskom úrade Anna Hrebíková uviedla, že predmetom obidvoch projektov je modernizácia existujúcich zdrojov tepla.



"Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermálnej energii zníži primárna energetická náročnosť," ozrejmila Hrebíková. Vytvoria sa podľa nej aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla. Zároveň sa znížia emisie znečisťujúcich látok, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia.



"Projekty tohto typu prinášajú výrazné úspory zemného plynu, čo je v tomto čase prudko rastúcich cien energií veľmi vítané. Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu škôl, je potrebné vyzdvihnúť aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska. Tie súvisia so znížením produkcie CO2 a tiež iných emisií do ovzdušia," upozornila na výhody projektu Hrebíková.



Ďalšou dobrou správou pre samosprávu je podľa nej schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 138.000 eur pre mestskú spoločnosť Slobyterm. Tá zrealizuje podobný projekt v mestskej plavárni, ktorá je momentálne v komplexnej rekonštrukcii.