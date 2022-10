Primátor v Starej Ľubovni sa nemení, zostáva i väčšina poslancov

Stará Ľubovňa 31. októbra (TASR) - V Starej Ľubovni bude tretíkrát primátorom Ľuboš Tomko, ktorý získal v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách 73,77 percenta takmer z 5000 odovzdaných voličských hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Tomko pre TASR uviedol, že v najbližšom volebnom období plánujú dokončiť niektoré projekty a začať realizovať nové, všetko však podľa neho závisí od dosahov energetickej krízy na samosprávy.



"V prípade rozbehnutých projektov ide o obnovu plavárne, ktorá by mala byť dokončená v marci budúceho roka, a tiež zariadenia sociálnych služieb, ktoré by sme chceli v roku 2023 dokončiť a tiež sprevádzkovať. Čo sa týka nových investičných priorít, tak sú to hlavne nájomné byty, keďže asi osem rokov nebol postavený ani jeden," priblížil Tomko.



Upozornil však, že všetky najbližšie kroky závisia od vývoja cien energií. V najbližších dňoch mesto vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a ceny na trhu sú podľa primátora stále mimoriadne vysoké. "Teraz máme 69 eur za megawatt a platíme celkovo 300.000 eur ročne. Keď to stúpne na tri milióny, darmo budeme hovoriť o investíciách, to nebudeme robiť nič, možno ani svietiť, obrazne povedané," skonštatoval primátor.



Vníma, že od obyvateľov dostal veľmi silný mandát a je to podľa neho "vystavený účet" za výsledky, ktoré sa im podarilo za uplynulé štyri roky dosiahnuť. Dodal, že vďaka tomu môžu pokračovať v rozvojových zámeroch, ktoré sa často nedajú zrealizovať za jedno volebné obdobie. Pozitívum podľa primátora je aj zloženie mestského zastupiteľstva (MsZ), prevažná väčšina jeho členov ostáva v poslaneckom kresle aj na najbližšie štyri roky. "Je mimoriadne dôležité, aby zastupiteľstvo a primátor spolu fungovali, verím, že budeme naďalej posúvať mesto dopredu," dodal Tomko. Spomedzi 19-členného pléna získala sedem mandátov koalícia OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, Sme rodina a Za ľudí, šesť poslancov má Hlas-SD a Smer-SD, štyria poslanci sú z KDH a dopĺňajú ich dvaja nezávislí.



Negatívne vníma Tomko volebnú účasť, ktorá v Starej Ľubovni nedosiahla ani 40 percent. Ide o historicky najnižšiu účasť v novodobej histórii mesta a primátor to pripisuje jednak slabšej kampani a možno aj termínu volieb. "Nie je to dobrý signál, pretože čím menej ľudí príde k urnám, tým je to pre priamu demokraciu horšie," skonštatoval Tomko.