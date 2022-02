Stará Ľubovňa pripravuje viaceré zmeny v doprave

Stará Ľubovňa 4. februára (TASR) - V roku 2022 začína mesto Stará Ľubovňa s prípravou viacerých zmien týkajúcich sa dopravy, a to najmä na miestnych komunikáciách. Štartuje aj príprava projekčných prác na severozápadnom obchvate mesta. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



Jedným z najfrekventovanejších a súčasne aj najkomplikovanejších miest pre vodičov je podľa nej križovatka pri starom cintoríne. Problematické je najmä odbočenie z Tatranskej ulice na Okružnú. Vodiči tam musia dávať prednosť v jazde v neprehľadnom bode a pravidelne tam dochádza ku kolíziám. Mesto tam v minulosti plánovalo kruhový objazd, ten by však bol veľmi finančne náročný a rušiť by sa musela aj časť zelene v parku oproti umeleckej škole. "Návrh, ktorý zadávame projektantom, počíta s alternatívou povinného odbočenia v smere od obchodného domu (OD) Družba doprava a následne s lepšími výhľadovými možnosťami buď doľava v smere do centra, alebo doprava v smere k polícii. Súčasne sa bude rušiť možnosť odbočenia v smere z Okružnej ulice na Tatranskú ulicu," informuje radnica.



Spomalenie dopravy na sídlisku Západ prinesie podľa mesta nový kruhový objazd. V rámci projektu sa ráta s viacerými úpravami. Pod OD Družba na križovatke ulíc Tatranská, Mierová a Letná sa plánuje menší kruhový objazd, ktorý sprehľadní dopravu v tomto úseku. Súčasne by mali vzniknúť v rámci sídliska deliace ostrovčeky na spomalenie dopravy. Pribudnú priechody pre chodcov a mesto chce vyriešiť aj situáciu s vytvorením priestoru na zastavenie autobusov na existujúcich zastávkach. Projekt počíta tiež s tvorbou nových parkovacích miest.



"Dopravná situácia v smere od Hniezdneho do Starej Ľubovne je dlhodobo neudržateľná. Z tohto dôvodu je prioritou riešiť priame prepojenie z cesty I/68 na sídlisko Západ a následne do obcí Nová Ľubovňa, Jakubany a Kolačkov," dodáva radnica. V tomto roku sa pripraví štúdia severozápadného obchvatu mesta. Cieľom je navrhnúť optimálne riešenie z hľadiska dopravných potrieb, napojenia na priľahlé komunikácie, ako aj stanovenia predpokladaných finančných nákladov na budúcu stavbu.



"V rámci regulovaného parkovania by po príprave projektu mali pribudnúť ďalšie parkoviská na uliciach 1. mája, Obrancov mieru a 17. novembra. Cieľom je zjednotiť systém parkovania, znížiť špekulácie vodičov pri parkovaní a pokryť komplexne celé centrum," doplnila samospráva. Po príprave projektovej dokumentácie sa v tomto roku počíta aj s opravou jednotlivých parkovísk.