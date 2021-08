Stará Ľubovňa realizuje viac ako dvadsať investičných akcií

Stará Ľubovňa 11. augusta (TASR) - Viac ako 20 investičných akcií v rôznych oblastiach realizuje alebo ukončilo mesto Stará Ľubovňa v tomto roku. Ako radnica informuje na svojej webstránke, zlepší sa tým cestná infraštruktúra, pribudnú nové chodníky, cyklotrasy, možnosti trávenia voľného času a pribudnú aj projekty zlepšujúce životné prostredie v meste.



Rekonštrukciou prešiel Dom ľubovnianskeho mešťana, ktorý je sídlom informačného centra, ako aj muzeálnou expozíciou meštianskeho bývania v historickom centre. Práce, ktoré zrealizovala miestna spoločnosť, zahŕňali inštaláciu ústredného vykurovania s novým zdrojom tepla, vykurovacími telesami, potrubnými rozvodmi a ostatnými zariadeniami pre uvedený objekt. Súčasťou projektu bol aj rozvod studenej vody s pripojením na verejný vodovod. Celková cena diela dosiahla čiastku 16.750,04 eura.



"Lokality, kde ihriská dlhodobo absentovali, boli na ulici Levočskej a na Ulici 17. novembra. Deti z Ulice 17. novembra tak boli vypočuté v rámci ich originálneho listu, ktorý adresovali minulý rok primátorovi mesta. Realizátorom výstavby ihrísk sa stala firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie v sume 11.433,44 eura," informuje mesto.



Napriek dokončeniu protipovodňovej hrádze na Popradskej ulici koncom roku 2015 stále dochádzalo podľa radnice pri zvýšenej hladine rieky, najmä po niekoľkodňových dažďoch k zaplavovaniu miestnej komunikácie a ohrozovaniu priľahlých nehnuteľností cez šachtu dažďovej kanalizácie.



"Problém sa podarilo odstrániť osadením takzvanej spätnej klapky. Mala by chrániť dažďovú kanalizáciu v prípade, že sa zdvihne hladina rieky natoľko, že sa do nej dostane voda z Popradu. Celkový náklad na jej osadenie predstavoval sumu 2250 eur. Práce pri jej osadzovaní zabezpečovalo mesto v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom," uvádza radnica.