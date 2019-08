Stará Ľubovňa rokovala o rozvoji priemyselnej zóny s tamojšími firmami

Jednou z tém spoločného stretnutia bolo aj vybudovanie prepojenia účelovej komunikácie na Továrenskej ulici s cestou prvej triedy I/77.

Stará Ľubovňa 1. augusta (TASR) - Podporovať nové podnikateľské aktivity a vznik pracovných príležitostí na území Starej Ľubovne patrí k strategickým cieľom samosprávy deklarovaným v Programe rozvoja mesta na roky 2015 - 2020. Podľa primátora Ľuboša Tomka sa na ich plnení neustále pracuje, o čom svedčí aj jeho nedávne pracovné stretnutie so starostom obce Hniezdne Viktorom Selepom a zástupcami najväčších zamestnávateľov. Okrem iného hovorili aj o dobudovaní dopravnej infraštruktúry.



„Išlo o firmy Novates, a. s., Leitech, s. r. o., mkem, spol. s r. o. a Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., teda spoločnosti pôsobiace v rámci existujúcej priemyselnej zóny na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni. Jednotlivé spoločnosti plánujú v najbližších mesiacoch uskutočniť niekoľkomiliónové investície do rozšírenia výroby, ktoré okrem iného prinesú aj rozšírenie počtu pracovných príležitostí v meste,“ priblížil Tomko.



Dodal, že jednou z tém spoločného stretnutia bolo aj vybudovanie prepojenia účelovej komunikácie na Továrenskej ulici s cestou prvej triedy I/77. „To by výrazným spôsobom pomohlo vyriešiť aj nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke ulíc Továrenská a Popradská v smere na autobusovú a železničnú stanicu i samotnú priemyselnú časť,“ upozornil Tomko s tým, že uvedené dopravné prepojenie bolo predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019 v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR. Ide o vybudovanie jednoúrovňovej komunikácie zahŕňajúcej dve stykové križovatky i železničné priecestie za takmer 1,5 milióna eur.



„V súvislosti so zlepšením dostupnosti priemyselnej zóny sa stále aktívne zaoberáme aj možnosťami rozšírenia cyklodopravy v meste, a to prepojením sídliska Západ s Továrenskou ulicou, pričom rokujeme aj o možnom vybudovaní cyklochodníka popri železničnej trati v smere na Hniezdne. So zástupcami spoločností taktiež rokujeme o úpravách a rozšírení existujúcej účelovej komunikácie ako miesta pre otáčanie sa autobusov mestskej hromadnej dopravy,“ dodáva primátor.



Budovaním infraštruktúry chce samospráva prispieť nielen k zlepšeniu a zatraktívneniu podmienok pre súčasných i potenciálnych investorov, ale aj k zefektívneniu dopravy obyvateľov mesta i tých, ktorí do Starej Ľubovne za prácou dochádzajú z okolitých obcí. „Jednotlivé kroky však pozitívne ovplyvnia aj celkový hospodársky rozvoj mesta,“ uzatvára Tomko.