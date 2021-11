S obnovou severovýchodnej hradby by Stará Ľubovňa chcela začať v júni

Stará Ľubovňa 29. novembra (TASR) – Na Ľubovnianskom hrade len pred niekoľkými mesiacmi verejnosti sprístupnili zrekonštruovaný palác Lubomírských a už sa chystajú na obnovu ďalšej časti. Múzeu v Starej Ľubovni sa totiž podarilo získať 850.000 eur na opravu severovýchodnej hradby, ktorá je v havarijnom stave.



"Jedna jej časť sa dokonca zrútila ešte v roku 2011. Taktiež sa projekt týka obnovy tretieho nádvoria a zároveň chceme na hrade vytvoriť prvú archeologickú expozíciu. Dlhé roky sme robili výskum vojenských kasární, máme odtiaľ veľmi veľa nálezov a tie budeme prezentovať formou digitálnych technológií 21. storočia," priblížil pre TASR riaditeľ múzea Dalibor Mikulík.



Súčasťou projektu je aj prezentácia hradných remesiel, vytvorenie sokoliarskeho dvora a pre znevýhodnené skupiny pravidelná tzv. aves terapia. Projektovú dokumentáciu už schválil Pamiatkový úrad SR a zrealizovali sa aj všetky potrebné výskumy. Múzeum tak minulý týždeň požiadalo o stavebné povolenie, hneď ako ho získa, vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. "Najneskôr v júni 2022 by sme chceli odovzdať stavenisko a celková realizácia projektu vrátane tzv. mäkkých aktivít potrvá do decembra 2024," dodal Mikulík.



Pri príležitosti realizácie projektu sa v utorok 30. novembra uskutoční online konferencia. Partnerom Ľubovnianskeho múzea je v tomto smere múzeum v nórskom meste Vardo, ktoré má ako jediné v Európe arktickú klímu a spravuje vojenskú pevnosť. "Na konferencii, kam sú pozvaní aj slovenský a nórsky veľvyslanec spolu so zástupcami ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, predstaví architekt Pavol Paulíny projektovú dokumentáciu a zverejníme tiež jednotlivé míľniky projektu," ozrejmil riaditeľ.



Po niekoľkoročnej obnove troch hradných palácov sa tak už o niekoľko mesiacov na hrade objaví ďalšie stavenisko. Podľa Mikulíka by sa mal po rekonštrukcii severovýchodnej hradby celý hrad kompaktne uzavrieť. "Všetko zlé je na niečo dobré a vlastne keď časť hradby padla, tak sme hneď robili rozsiahly archeologický výskum a odkryli sme objekt vojenských kasární," upozornil s tým, že v novej expozícii budú môcť návštevníci vidieť, ako asi žil vojak, ktorý strážil hrad i celé pohraničie.



Múzeum získalo na obnovu 800.000 eur z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru, zvyšných 50.000 eur poskytne zriaďovateľ, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.