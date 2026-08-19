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Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu ZŠ
Na tejto ZŠ aktuálne prebiehajú práce na obnove školských dielní, ktoré by mali byť hotové koncom októbra.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 19. augusta (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu Základnej školy (ZŠ) na Levočskej ulici. Zámer v stredu popoludní schválili na mimoriadnom rokovaní poslanci tamojšieho zastupiteľstva. Mesto chce na projekt získať z Environmentálneho fondu príspevok takmer 2,2 milióna eur, pričom rekonštrukcia sa dotkne hlavnej budovy školy a takisto telocvične.
Primátor mesta Ľuboš Tomko počas prezentácie projektu informoval, že stavebné práce zahŕňajú zateplenie oboch budov aj strechy, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovacieho systému aj ohrevu vody, rekuperáciu a výmenu všetkých sietí. Projekt ráta aj s debarierizáciou objektov a opatreniami proti prehrievaniu. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov školy a podpora obnoviteľných zdrojov energií. Po rekonštrukcii mesto ráta s úsporou na prevádzke školy na úrovni približne 54 percent.
„Žiadosť podávame už štvrtý- alebo piatykrát, verím, že tentoraz budeme úspešní, pretože táto ZŠ je po škole v Podsadku druhou najstaršou v meste a naozaj potrebuje komplexnú obnovu,“ skonštatoval primátor. Celkové náklady na rekonštrukciu sú na úrovni takmer 2,31 milióna eur.
Na tejto ZŠ aktuálne prebiehajú práce na obnove školských dielní, ktoré by mali byť hotové koncom októbra. Samospráva na obnovu získala nenávratný finančný príspevok cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru vo výške 233.000 eur. Zároveň tam modernizujú atletický ovál, ktorý by mal žiakom slúžiť už v septembri. Ešte dávnejšie na hlavnom objekte školy zrekonštruovali strechu, ktorá bola v havarijnom stave. Do budúcna bude podľa primátora ešte potrebné vyriešiť v areáli ZŠ vodozádržné opatrenia či obnovu chodníkov a dlažby v exteriéri. Školu navštevuje približne 350 žiakov a je špecifická v tom, že zhruba tretina detí je z okolitých obcí.
Primátor mesta Ľuboš Tomko počas prezentácie projektu informoval, že stavebné práce zahŕňajú zateplenie oboch budov aj strechy, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovacieho systému aj ohrevu vody, rekuperáciu a výmenu všetkých sietí. Projekt ráta aj s debarierizáciou objektov a opatreniami proti prehrievaniu. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov školy a podpora obnoviteľných zdrojov energií. Po rekonštrukcii mesto ráta s úsporou na prevádzke školy na úrovni približne 54 percent.
„Žiadosť podávame už štvrtý- alebo piatykrát, verím, že tentoraz budeme úspešní, pretože táto ZŠ je po škole v Podsadku druhou najstaršou v meste a naozaj potrebuje komplexnú obnovu,“ skonštatoval primátor. Celkové náklady na rekonštrukciu sú na úrovni takmer 2,31 milióna eur.
Na tejto ZŠ aktuálne prebiehajú práce na obnove školských dielní, ktoré by mali byť hotové koncom októbra. Samospráva na obnovu získala nenávratný finančný príspevok cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru vo výške 233.000 eur. Zároveň tam modernizujú atletický ovál, ktorý by mal žiakom slúžiť už v septembri. Ešte dávnejšie na hlavnom objekte školy zrekonštruovali strechu, ktorá bola v havarijnom stave. Do budúcna bude podľa primátora ešte potrebné vyriešiť v areáli ZŠ vodozádržné opatrenia či obnovu chodníkov a dlažby v exteriéri. Školu navštevuje približne 350 žiakov a je špecifická v tom, že zhruba tretina detí je z okolitých obcí.