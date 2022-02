Stará Ľubovňa sa projekčne pripravuje na ďalšie cyklotrasy

Stará Ľubovňa 7. februára (TASR) - Sieť cyklotrás sa v Starej Ľubovni postupne rozširuje. Po tom, čo už je okresné mesto spojené chodníkom so susednými obcami Hniezdne a Chmeľnica, tamojšia radnica projekčne pripravuje ďalšie trasy.



Mesto na svojej stránke informovalo, že vlani sa podarilo dokončiť cyklotrasu spájajúcu sídlisko Východ s juhovýchodným obchvatom mesta a cyklotrasou, ktorá je jeho súčasťou. Tento úsek sa realizoval s podporou Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja (PSK). "Priamym pokračovaním tejto trasy by mal byť úsek do Novej Ľubovne, s napojením sa na existujúcu cyklotrasu do Ľubovnianskych kúpeľov," informuje radnica. Jej zámerom je v spolupráci s obcou Nová Ľubovňa postupne vybudovať cyklotrasu na oboch stranách hrádze potoka Jakubianka. Prioritou je úsek po ľavobrežnej hrádzi okolo novovznikajúcej atrakcie cestovného ruchu - najväčšieho bludiska zo živého plota v strednej Európe. Celková dĺžka cyklotrasy po oboch brehoch je necelých päť kilometrov. Cyklotrasy budú pokryté asfaltovým povrchom. Momentálne sa pripravuje podanie žiadosti na územné konanie.



"V spolupráci s obcou Jarabina, ktorá získala prostriedky z Výzvy pre región PSK na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Stará Ľubovňa – Jarabina, sa začali projekčné práce aj na tomto úseku," dodáva samospráva s tým, že začiatok chodníka by mal byť pri vstupe do Starej Ľubovne od Popradu, v miestach, kde sa rovnako projekčne rieši prepojenie cesty I. triedy a ulice Továrenskej. Úsek dlhý necelé tri kilometre následne pokračuje topoľovou alejou k Multimodálnej stanici v obci Jarabina, ktorá je v blízkosti Jarabinského prielomu.



Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Hniezdne sa stala podľa mesta veľmi populárnou a je využívaná všetkými generáciami cyklistov i korčuliarov. Mesto v súčasnosti dokončuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie so zámerom zokruhovania cyklotrasy v časti od lávky pre peších v smere k obchodným prevádzkam a Vendoparku po spodnej strane. V tejto časti sa do budúcna ráta aj s výstavbou skateparku a pumptracku.



"Projekčne sa pripravuje prebudovanie súčasného chodníka z kociek na cyklotrasu, v smere od lávky pre peších okolo tamojšieho hotela až ku železničnej stanici. Zlepšila by sa tak dostupnosť cyklistov a peších," uzatvára radnica.