Stará Ľubovňa si pripomenie 40. výročie sprístupnenia skanzenu
Téma Xristus Loco - Kristus na tomto mieste je podľa múzea úzko spätá s históriou skanzenu.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 15. augusta (TASR) - Pri príležitosti 40. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa na piatok večer Ľubovnianske múzeum pripravilo pre širokú verejnosť slávnostné podujatie. Ako TASR informovali z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, oslavy sa uskutočnia o 20.30 h v areáli skanzenu.
Folklórny súbor Vrchovina s predstavením Xristus Loco - Miesto Pána otvorí večerný program. Následne vystúpia Ondrej Kandráč a Monika Kandráčová.
Téma Xristus Loco - Kristus na tomto mieste je podľa múzea úzko spätá s históriou skanzenu. „V roku 1985 sa verejnosti prvýkrát otvorili brány múzea v prírode. V tichu dreveníc dýcha minulosť prežiarená vierou. Kristus prebýva medzi drevom, kameňom, starou architektúrou - v živote ľudu, histórii a tradícii,“ uviedli z múzea.
Štyri desaťročia skanzen podľa nich neuchováva iba stavby, ale aj ducha a hodnoty, ktoré formovali generácie - kresťanskú vieru, pokoru a prácu. „Kristus stál pri našich predkoch, niesol ich ťarchu a zaujal ich miesto v utrpení i nádeji. Xristus Loco - Kristus ako miesto tak odráža duchovný priestor múzea v prírode,“ vysvetlilo múzeum.
