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MEDVEĎ V STAREJ ĽUBOVNI: Mesto vyzvalo ľudí na zvýšenú opatrnosť
V prípade, že návštevníci medveďa spozorujú, samospráva radí nepribližovať sa k nemu, nezostávať na mieste a pokojne sa vzdialiť.
Autor TASR
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Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) - V mestských lesoch v Starej Ľubovni zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Ľuboš Tomko a v tejto súvislosti vyzval na opatrnosť.
„Žiadame všetkých návštevníkov lesov a priľahlých lokalít o zvýšenú opatrnosť. Ak sa vyberiete do lesa, pohybujte sa ideálne v skupine, nevstupujte do hustého porastu a vyhýbajte sa miestam so zníženou viditeľnosťou,“ vyzýva primátor.
V prípade, že návštevníci medveďa spozorujú, samospráva radí nepribližovať sa k nemu, nezostávať na mieste a pokojne sa vzdialiť. Ak situácia predstavuje bezprostredné ohrozenie, odporúča kontaktovať linku 158 alebo 112.
„Žiadame všetkých návštevníkov lesov a priľahlých lokalít o zvýšenú opatrnosť. Ak sa vyberiete do lesa, pohybujte sa ideálne v skupine, nevstupujte do hustého porastu a vyhýbajte sa miestam so zníženou viditeľnosťou,“ vyzýva primátor.
V prípade, že návštevníci medveďa spozorujú, samospráva radí nepribližovať sa k nemu, nezostávať na mieste a pokojne sa vzdialiť. Ak situácia predstavuje bezprostredné ohrozenie, odporúča kontaktovať linku 158 alebo 112.