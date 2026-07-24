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MEDVEĎ V STAREJ ĽUBOVNI: Mesto vyzvalo ľudí na zvýšenú opatrnosť

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Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

V prípade, že návštevníci medveďa spozorujú, samospráva radí nepribližovať sa k nemu, nezostávať na mieste a pokojne sa vzdialiť.

Autor TASR
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Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) - V mestských lesoch v Starej Ľubovni zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Ľuboš Tomko a v tejto súvislosti vyzval na opatrnosť.

„Žiadame všetkých návštevníkov lesov a priľahlých lokalít o zvýšenú opatrnosť. Ak sa vyberiete do lesa, pohybujte sa ideálne v skupine, nevstupujte do hustého porastu a vyhýbajte sa miestam so zníženou viditeľnosťou,“ vyzýva primátor.

V prípade, že návštevníci medveďa spozorujú, samospráva radí nepribližovať sa k nemu, nezostávať na mieste a pokojne sa vzdialiť. Ak situácia predstavuje bezprostredné ohrozenie, odporúča kontaktovať linku 158 alebo 112.
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