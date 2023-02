Stará Ľubovňa vyberá zhotoviteľa projektu na obnovu mestského paláca

Stará Ľubovňa 1. februára (TASR) - Mestský palác v Starej Ľubovni chce mesto obnoviť, samospráva v súčasnosti vyberá zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Primátor Ľuboš Tomko pre TASR potvrdil, že do verejnej súťaže sa prihlásilo desať uchádzačov. Na projektovú dokumentáciu radnica vyčlenila z vlastného rozpočtu takmer 130.000 eur.



"Snažíme sa dať budovy v našom vlastníctve do takého stavu, aby boli čo najmenej energeticky náročné, keďže vysoké ceny energií sú témou, ktorá nás veľmi trápi. Máme s tým skúsenosti, vieme si porovnať stav pred a po a nie je nič výnimočné, keď pri zrekonštruovaných budovách dosiahneme reálnu úsporu aj viac ako 50 percent. Takáto investícia sa teda rozhodne vyplatí a mestský palác je podľa nášho názoru najkrajšia budova na Námestí sv. Mikuláša a jej prevažná časť je niekoľko desiatok rokov nevyužívaná," zdôvodnil rozhodnutie Tomko. Verejné obstarávanie realizovalo mesto už po tretíkrát, keďže sa upravovali podmienky výzvy, resp. existovali riziká v rámci oprávnenosti výdavkov.



V budove č. 5, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, v súčasnosti sídli dlhová poradňa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom samosprávy je budovu kompletne prestavať a neskôr využívať pre potreby mesta, napríklad na reprezentačné účely, rokovanie zastupiteľstva či slávnostné obrady a agendu mestského úradu.



"Možných zdrojov na financovanie obnovy je viacero, či už je to plán obnovy alebo operačný program Slovensko, kde sú vyčlenené prostriedky na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. Našou snahou je byť projektovo pripravení, keď vyjdú nové výzvy v septembri. Predpokladáme, že realizácia dokumentácie potrvá približne sedem mesiacov," doplnil primátor. Odhaduje, že náklady na obnovu paláca sa budú pohybovať na úrovni troch miliónov eur, v závislosti od projektovej dokumentácie, potrebných archeologických výskumov či reštauračných prác.