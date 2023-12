Stará Ľubovňa vybudovala nové zariadenie pre seniorov vďaka eurofondom

Stará Ľubovňa 4. decembra (TASR) - V Starej Ľubovni vybudovali nové zariadenie pre seniorov, jeho výstavba trvala 1,5 roka a vyžiadala si takmer dva milióny eur. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ľuboš Tomko s tým, že na projekt sa im podarilo získať 1,5 milióna eur z európskych fondov, zvyšok dofinancovali z vlastného rozpočtu. Zariadenie slávnostne otvorili v pondelok, oficiálne ho do prevádzky uvedú od 1. januára 2024.



"Náklady na stavebnú časť boli 1,8 milióna eur, ďalšie výdavky šli na prekládku inžinierskych sietí, a tiež vybavenie kuchyne. Podarilo sa nám zrekonštruovať starú nefunkčnú kotolňu, ktorú sme získali z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) aj s priľahlými pozemkami za jednou euro," uviedol primátor.



V zariadení bude pobytová celoročná 24-hodinová služba pre 12 klientov v šiestich samostatných bunkách. Prízemie bude slúžiť pre denné centrum pre 24 klientov a jedáleň pre viac ako 50 seniorov. V zariadení bude pracovať približne 15 zamestnancov, primátor ocenil, že sa im podarilo nájsť dostatok kvalifikovaného personálu.



"Počet seniorov stúpa, je to celoslovenský trend. Pre zaujímavosť, my sme mali 1300 seniorov v roku 2005, momentálne u nás žije 2700 ľudí nad 62 rokov," skonštatoval primátor. Ďalšie dve podobné zariadenia podľa neho v meste budujú aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, domov seniorov tam prevádzkuje aj PSK, podľa primátora by tak mali mať nateraz dostatok miesta pre umiestnenie žiadateľov.