Stará Ľubovňa vybudovala vďaka projektu novú lodenicu

Stará Ľubovňa 14. decembra (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa vybudovalo vďaka cezhraničnému mikroprojektu z programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pod názvom Splav bez hraníc novú lodenicu, kde bude možné bezplatné požičanie lodí a predmetov na vodácku turistiku. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



Investícia na výstavbu lodenice podľa mesta predstavovala čiastku 51.962,82 eura. Celková hodnota projektu je 131.348,30 eura. Ako ďalej priblížila samospráva, realizáciou mikroprojektu, ktorý zahŕňa zlepšenie infraštruktúry, aktivity zamerané na propagáciu a zvýšenie informovanosti verejnosti, sa predpokladá progresívny rast miery povedomia a následného záujmu jednotlivcov o splavovanie rieky Poprad. Tá predstavuje športovú aktivitu s pridanou hodnotou poznávania kultúrneho a prírodného dedičstva tohto cezhraničného regiónu.



„Je to v poradí tretí projekt cezhraničnej spolupráce, v ktorom mesto podporuje ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Po projektoch Kuriérskych chodníčkov zameraných na pešiu turistiku a projekte Staviame-jazdíme-spoznávame, zameraných na výstavbu singletrailov, čiže na cykloturistiku, sa v tomto smere orientujeme na vodnú turistiku, kde vidíme veľký potenciál rozvoja cestovného ruchu“, uviedol primátor mesta Ľuboš Tomko.



Stará Ľubovňa v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny ráta pre budúci rok aj s úpravou okolia lodenice, a to jednak revitalizáciou zelene, osadením oddychových prvkov, ako aj prípravou pohodlného vstupu do rieky Poprad. V tomto roku sa podľa radnice ešte dokončujú práce v interiéri lodenice, ktorá je postavená vedľa novej cyklotrasy spájajúcej lávku cez rieku Poprad s priemyselnou zónou na Továrenskej ulici.