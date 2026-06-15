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Stará Ľubovňa vyzýva na obozretnosť: Výskyt MEDVEĎA v okrese stúpa
Upozorňujte na svoju prítomnosť, sledujte okolie a vyhýbajte sa hustým porastom. Bezpečnejší je pohyb vo dvojici alebo v skupine, uviedol okresný úrad.
Autor TASR
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Stará Ľubovňa 15. júna (TASR) - Výskyt jedincov medveďa hnedého v okrese Stará Ľubovňa v posledných rokoch narastá a inak to nie je ani tento rok. Keďže pobyt v prírode, turistika či hubárčenie patria k bežnej súčasti života v regióne, okresný úrad preto vyzýva verejnosť, aby zvýšila obozretnosť pri pohybe v lesnom prostredí.
„Pri pohybe v lese odporúčame zvýšenú opatrnosť. Upozorňujte na svoju prítomnosť, sledujte okolie a vyhýbajte sa hustým porastom. Bezpečnejší je pohyb vo dvojici alebo v skupine. Naším cieľom nie je odrádzať ľudí od pobytu v prírode. Chceme len prispieť k tomu, aby sa každý mohol z lesa bezpečne vrátiť domov,“ uviedol okresný úrad.
„Pri pohybe v lese odporúčame zvýšenú opatrnosť. Upozorňujte na svoju prítomnosť, sledujte okolie a vyhýbajte sa hustým porastom. Bezpečnejší je pohyb vo dvojici alebo v skupine. Naším cieľom nie je odrádzať ľudí od pobytu v prírode. Chceme len prispieť k tomu, aby sa každý mohol z lesa bezpečne vrátiť domov,“ uviedol okresný úrad.