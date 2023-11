Zbierkový fond múzea v Starej Ľubovni sa rozrastie o nové predmety

Stará Ľubovňa 2. novembra (TASR) - Zbierka Ľubovnianskeho múzea (ĽM) sa rozrastie o desiatky historických predmetov. Minulý týždeň tam zasadla Komisia na tvorbu zbierok zložená z odborníkov na ľudovú kultúru, umenie a zbierky. Františka Sarnecká z dokumentačného oddelenia ĽM uviedla, že tento rok pred komisiu predložili celkovo 218 predmetov zozbieraných odbornými pracovníkmi, napokon prešlo 190 z nich.



"Je veľmi ťažké povedať, čo považujeme za najzaujímavejšie a najvzácnejšie. Veľmi zaujímavé sú predmety osôb nemeckej národnosti, ktoré po 2. svetovej vojne museli opustiť Československo. Určite pre nás sú vždy mimoriadne originálne predmety pochádzajúce z nášho hradu alebo súvisiace priamo s jeho majiteľmi," zhodnotila Sarnecká. Patrí medzi ne napríklad vzácne svadobné oznámenie dcéry bývalého majiteľa hradu Andreja Zamoyského, Izabely Ruže Zamoyskej a Štefana Belinu Brzozowského. Je v poľštine, čím dopĺňa rovnaké oznámenie, ktoré sa už v zbierkach ĽM nachádza vo francúzštine. Svadba sa konala 12. júla 1910 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Krakove. Ďalším zo vzácnych artefaktov je aj pozvánka na odpustovú slávnosť na Hrad Ľubovňa z roku 1941.



Po selekcii predmetov komisiou nasleduje proces podpisu darovacích a kúpnych zmlúv. "Niektoré z predmetov budú dostupné v expozíciách. Ľudové odevy, ktoré nebudú umiestnené v expozíciách, si budú môcť návštevníci pozrieť v našom otvorenom depozitári odevu. Zvyšné predmety budú zatiaľ pred očami návštevníkov schované, ale určite sa v budúcnosti stanú súčasťou niektorej z výstav ĽM ako napr. detské plastové hračky z obdobia spred roku 1989," prezradila Sarnecká.



Dodala, že múzeum má v súčasnosti vo svojich zbierkach viac ako 27.000 predmetov. Niektoré z nich sa im podarilo získať od ľudí a inštitúcií v regióne, pre niektoré museli cestovať aj do zahraničia, keďže hrad v minulosti vlastnili šľachtické rodiny z rôznych kútov Európy. "Väčšinou za tými potomkami rodín, ktoré hrad vlastnili, vycestujeme, musíme ich presvedčiť, aby boli ochotní nám tie veci z rodinného majetku dať. Je to na základe dobrých a viac ako priateľských vzťahov. Snažíme sa im vysvetliť, že tieto predmety chceme do našich zbierok preto, aby z nich mali úžitok aj ďalšie generácie," uzavrela Sarnecká.