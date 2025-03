Stará Ľubovňa zlepší vďaka dotácii podmienky predškolského vzdelávania

Stará Ľubovňa 25. marca (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa zlepší podmienky predškolského vzdelávania, a to vďaka dotácii z plánu obnovy vo výške takmer 1,74 milióna eur. Projektová referentka na mestskom úrade (MsÚ) Miriama Varcholová informovala, že stavebné práce realizované s cieľom zvýšiť kapacitu elokovaného pracoviska Materskej školy (MŠ) Tatranská odštartovali začiatkom marca. Investícia za viac ako dva milióny eur prispeje k vytvoreniu nových tried vrátane rozšírenia existujúcej školskej jedálne a kuchyne.



"Prostredníctvom realizácie hlavnej a vedľajšej aktivity projektu vybudujeme predškolské zariadenie poskytujúce výchovu a vzdelávanie v štyroch nových triedach, čím sa celkový počet tried zvýši na osem. Vybuduje sa aj výdajná školská jedáleň pre trojročné deti a zrealizujeme rozšírenie existujúcej jedálne a kuchyne pre štyri- až šesťročné deti. V neposlednom rade zrenovujeme vonkajšie priestory," priblížila Varcholová.



Zmluva o poskytnutí prostriedkov, ktorú mesto uzatvorilo s rezortom školstva, nadobudla právoplatnosť ešte v decembri minulého roka. Začiatkom marca odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je sociálny podnik Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa. Celkové náklady na realizáciu stavby sú takmer 2,22 milióna eur.



Prednosta MsÚ Aleš Solár upozornil, že aj napriek pomerne vysokému spolufinancovaniu zo strany samosprávy na úrovni 480.000 eur prinesie táto investícia množstvo dôležitých pozitív. "Prostredníctvom 100 novootvorených kapacít v zariadení, ktoré sú určené pre deti v predškolskom veku, dôjde k zlepšeniu podmienok predprimárneho vzdelávania, ktoré je kľúčové pre správny rozvoj detí a ich pripravenosť na nasledujúce školské vzdelávanie a samotný život v spoločnosti," skonštatoval. Stavebné práce by mali byť ukončené vo februári 2026.



Vďaka projektu sa podarí zabezpečiť podmienky pre povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od piatich rokov a umožniť právny nárok na miesto v MŠ od troch rokov v zmysle novelizovaného školského zákona. "Okrem iného dôjde k systematickej podpore výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti z marginalizovanej rómskej komunity, skvalitneniu už existujúcich kapacít prostredníctvom plánovanej prístavby a dispozičných stavebných úprav MŠ a zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy," dodala Varcholová.



Upozornila, že prebiehajúce stavebné práce sú spojené s istými obmedzeniami dopravy a pohybu peších. Úsek v časti pri garážach v blízkosti Jakubianky je vyhradený na pohyb ťažkých stavebných mechanizmov na stavenisko a zásobovanie stavby. Nevyhnutné bolo taktiež vytýčiť hranice trvale a dočasne zabraného územia. "Obyvatelia a návštevníci mesta preto musia dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, dodržiavať prípadné dočasné dopravné obmedzenia a rešpektovať bezpečnostné pokyny, aby sa predišlo nežiaducim udalostiam," uzavrela Varcholová.