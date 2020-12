Základná škola v Starej Ľubovni má nový vykurovací systém

Stará Ľubovňa 2. decembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Levočskej ulici v Starej Ľubovni má nový vykurovací systém. Vďaka projektu "Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie" tak škola výrazne zníži svoje prevádzkové náklady a pomôže i životnému prostrediu. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Celková investícia predstavovala sumu vyše 430.000 eur, pričom 95 percent bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako ďalej priblížila radnica, je to druhý projekt tohto druhu v meste Stará Ľubovňa, keď je na podobnom systéme tepelných čerpadiel vykurovaná aj Základná umelecká škola Jána Melkoviča.



Nový zdroj tepla podľa samosprávy funguje na báze obnoviteľných zdrojov energie, a to štyroch plynových tepelných čerpadiel voda - vzduch pre základnú školu a dvoch tepelných čerpadiel pre školskú jedáleň.



Riaditeľ základnej školy Peter Hoger ozrejmil, že predpokladaná ročná úspora zemného plynu predstavuje spolu 12.000 kubických metrov. Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu školy vyzdvihol aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska. „Výrazne sa zníži aj produkcia oxidu uhličitého, o 22.798 kilogramov ročne, a tiež iných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia,“ podotkol Hoger.



Mesto sa chce cestou obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia pri vykurovaní mestských objektov, v súlade so spracovanou nízkouhlíkovou stratégiou, uberať aj do budúcna. „Už dnes máme podané podobné projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti zdrojov tepla na objekty Materskej školy na Vsetínskej ulici, ako aj na Základnej škole Za vodou. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania a my pevne veríme, že aj v nich budeme rovnako úspešní,“ povedal primátor mesta Ľuboš Tomko.



V rámci ZŠ na Levočskej ulici má mesto viacero ďalších projektových zámerov. Podľa slov primátora majú podaný projekt na rekonštrukciu strechy nad hlavnou budovou, ktorej súčasťou bude aj vytvorenie takzvanej zelenej strechy, čo prispieva k zadržiavaniu dažďovej vody a následnému zjemňovaniu klimatických zmien. Radnica má okrem toho podaný projekt aj na obnovu atletickej dráhy tejto ZŠ a v príprave je aj žiadosť na výmenu havarijného stavu elektroinštalácie v hlavnej budove.