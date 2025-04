Stará Myjava plánuje postaviť multifunkčný športový areál

Stará Myjava 25. apríla (TASR) - Obec Stará Myjava v okrese Myjava plánuje zrealizovať výstavbu multifunkčného športového areálu v hodnote viac ako 130.000 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Radnica aktuálne čaká na informácie o schválení dotácie z Fondu na podporu športu (FnPŠ). TASR to uviedol starosta obce Pavol Kováč.



Súčasťou projektu budú napríklad zemné práce, povrchové úpravy terénu, ako založenie a výsev ihriskového trávnika, zabezpečenie umelého trávnika alebo vyhotovenie komunikácií. V rámci projektu zhotoviteľ zabezpečí pevnú streetbalovú konštrukciu, basketbalovú obruč, stĺpiky na volejbal a tenis či bránku na hádzanú.



Verejnú súťaž na zhotoviteľa vyhrala spoločnosť Benet Sport s najnižšou cenovou ponukou vo výške 136.990,00 eura s DPH. Dielo by malo byť v prípade realizácie hotové do štyroch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.