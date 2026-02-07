< sekcia Regióny
Stará tržnica ožije v sobotu chuťami a hudbou 11 krajín sveta
Svoju kultúru, tradičnú hudbu, tance a gastronomické špeciality predstavia komunity z Vietnamu, Talianska, Rakúska, Poľska, Česka, Mexika, Kazachstanu, Maďarska, Indie, Kene a Turecka.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Stará tržnica v Bratislave ožije v sobotu chuťami a hudbou 11 krajín sveta. Koná sa tam tretí ročník festivalu Žijeme na Slovensku, na ktorom sa predstavia zástupcovia národnostných menšín a komunít, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou krajiny. TASR o tom informovali organizátori.
„Minulý ročník nám ukázal, že Slováci majú úprimný záujem spoznávať svojich susedov z iných krajín. Atmosféra bola plná srdečnosti a rešpektu, čo je presne cieľom našej iniciatívy,“ skonštatoval Alaaddin Uslu, organizátor podujatia a podpredseda občianskeho združenia Spoločná cesta.
Návštevníci budú mať opäť príležitosť zažiť atmosféru 11 krajín sveta na jednom mieste. Svoju kultúru, tradičnú hudbu, tance a gastronomické špeciality predstavia komunity z Vietnamu, Talianska, Rakúska, Poľska, Česka, Mexika, Kazachstanu, Maďarska, Indie, Kene a Turecka. Hlavným bodom programu bude javiskové vystúpenie detí s cudzineckým pôvodom s názvom Spievame po slovensky. Má byť symbolom inklúzie a dôkazom, že hudba a spoločný jazyk dokážu búrať bariéry a budovať vzájomné porozumenie. Podujatie sa koná od 10.00 do 15.00 h.
Občianske združenie Spoločná cesta vzniklo v roku 2018 s víziou budovať mosty medzi komunitami. Verí, že rozmanitosť je bohatstvom spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych aktivít podnecuje otvorený dialóg.
„Minulý ročník nám ukázal, že Slováci majú úprimný záujem spoznávať svojich susedov z iných krajín. Atmosféra bola plná srdečnosti a rešpektu, čo je presne cieľom našej iniciatívy,“ skonštatoval Alaaddin Uslu, organizátor podujatia a podpredseda občianskeho združenia Spoločná cesta.
Návštevníci budú mať opäť príležitosť zažiť atmosféru 11 krajín sveta na jednom mieste. Svoju kultúru, tradičnú hudbu, tance a gastronomické špeciality predstavia komunity z Vietnamu, Talianska, Rakúska, Poľska, Česka, Mexika, Kazachstanu, Maďarska, Indie, Kene a Turecka. Hlavným bodom programu bude javiskové vystúpenie detí s cudzineckým pôvodom s názvom Spievame po slovensky. Má byť symbolom inklúzie a dôkazom, že hudba a spoločný jazyk dokážu búrať bariéry a budovať vzájomné porozumenie. Podujatie sa koná od 10.00 do 15.00 h.
Občianske združenie Spoločná cesta vzniklo v roku 2018 s víziou budovať mosty medzi komunitami. Verí, že rozmanitosť je bohatstvom spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych aktivít podnecuje otvorený dialóg.