Staré divadlo K. Spišáka v Nitre predstavuje tvorbu Emílie Jakubisovej
V Bábkovom divadle v Nitre vytvorila autorka do roku 1983 množstvo scénografických návrhov pre alternatívne divadlo s bábkami.
Autor TASR
Nitra 25. februára (TASR) - Širokospektrálnu tvorbu Emílie Mimi Jakubisovej predstavuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Autorka v poslednom tvorivom období prechádza od tvorby diel novej figurácie k abstraktnému výtvarnému prejavu. Maľbu vrství, prekrýva, čím definuje proces, ktorý by akoby nikdy nekončil, využíva ju ako nástroj meditácie, uviedla kurátorka Marta Hučková Kocianová. Výstava Charizma bude sprístupnená v Galérii Foyer do 30. marca.
Slovenská akademická maliarka, scénografka, grafička, sochárka, bábkarka, poetka a pedagogička Emília Mimi Jakubisová (1951) je absolventkou Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe, kde študovala odbor scénografia. Jej tvorba prechádza od divadelného umenia k výtvarnému a práve tieto dva druhy umenia prepája scénografia.
V Bábkovom divadle v Nitre vytvorila autorka do roku 1983 množstvo scénografických návrhov pre alternatívne divadlo s bábkami. Popritom hosťovala aj v iných činoherných súboroch doma i v zahraničí. V Prievidzi založila vlastné divadlo RUKA, pre ktoré sa stala textárkou a režisérkou, navrhovala a realizovala scénu, bábky a kostýmy. Taktiež spolupracovala na divadelných projektoch s viacerými slovenskými divadlami.
Popri javiskovej tvorbe sa venovala komornej maľbe a monumentálnym realizáciám v architektúre. Navrhovala a realizovala súbor voskových figurín a portrétov historických osobností pre Bojnický zámok. V rámci grafickej tvorby realizovala návrhy na plagáty a bulletiny rôznych podujatí a venovala sa i knižnej ilustrácii. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej, najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku založeného v roku 1921. Žije a tvorí v Bojniciach.
