Staré divadlo Karola Spišáka predstavuje tvorbu maliara R. Rabatina

Nitra 11. septembra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre v týchto dňoch vo svojich priestoroch sprístupnilo výstavu Rezonancie. Do 31. októbra na nej predstavuje tvorbu maliara Rudolfa Rabatina.



Popradský maliar a pedagóg Rabatin pôsobí v oblasti komorného maliarstva na slovenskej výtvarnej scéne od začiatku 70. rokov 20. storočia. "V posledných rokoch svojej tvorby prenáša vlastnosti hudby do vizuálnej maliarskej podoby, do orfizmu. Vo svojich dielach často skúma a porovnáva dve médiá, hudbu a vizuálne umenie. Programovo sa venuje tejto komparácii s cieľom nájsť styčné body týchto dvoch rozdielnych médií," uviedla kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.



Ako doplnila, tvorba autora je charakteristická sugestívnymi emociálnymi poryvmi, ktoré rezonujú s jeho maliarskym vnímaním a pretlmočním. "Z reálnych situácií prechádza do sfér, v ktorých sa prelína realita so súzvukom súčasného diania i života. Sú to jeho vnútorné výpovede i posolstvá," skonštatovala Hučková Kocianová.