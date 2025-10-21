Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Staré divadlo Karola Spišáka sa zapojí do podujatia Noc divadiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Noc divadiel sa tento rok ponesie v duchu otvorenosti pre deti, rodiny, priateľov aj zraniteľné skupiny.

Autor TASR
Nitra 21. októbra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre sa zapojí do podujatia Noc divadiel. Ako informovalo, v sobotu 15. novembra budú jeho priestory otvorené pre návštevníkov až do večerných hodín.

Noc divadiel sa tento rok ponesie v duchu otvorenosti pre deti, rodiny, priateľov aj zraniteľné skupiny. Program sa v SDSK začína o 16. hodine, kedy sa v študovni začne inscenované čítanie a tvorivý workshop scénografie pre deti, rodičov, starých rodičov a priateľov.

V štúdiu Tatra sa zasa o 18. hodine začne predstavenie klientov zariadenia sociálnych služieb SVETLO v Olichove. „Vzniklo v spolupráci s Mestskou políciou Zlaté Moravce a upozorňuje na riziká kriminality voči seniorom. Bude spojené s diskusiou o tom, aké opatrenia musíme robiť, aby sme sa nestali obeťami podvodu,“ uviedlo SDKS.

Vo Veľkej sále divadla sa o 19. hodine začne otvorená skúška pripravovaného predstavenia Líška s dúhovými očami. „Po skúške nasleduje diskusia s režisérom Irekom Maciejewskim a ďalšími tvorcami inscenácie. Súčasťou diskusie budú aj piesne z hudobných inscenácií v interpretácii výnimočnej Oľgy Schramekovej,“ doplnili organizátori.
