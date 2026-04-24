< sekcia Regióny
Staré divadlo Karola Spišáka si pripomenie jubileum bábkového divadla
Autor TASR
Nitra 24. apríla (TASR) - Nitrianske Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) si v piatok slávnostným galavečerom s názvom Nitky času pripomenie 75. výročie založenia bábkového divadla v Nitre. Ako informovalo, podujatie sa začne o 18.00 h vo Veľkej sále SDKS.
Galavečer v réžii Petra Oravca je inscenovaný ako príbeh narodenia, života a budúcnosti SDKS. „To je zobrazené ako živá bytosť - má svoju kolísku, prežíva detstvo, dospievanie a krízy, má svoje túžby i sny o budúcnosti. Celým večerom budú divákov sprevádzať tri postavy - Minulosť v podaní Ivana Gontka, Prítomnosť, ktorú stvárni herečka Vanesa Balla Hagyungová a Budúcnosť v podobe modernej bábky, ktorú budú viesť Danica Hudáková, Simon Fico a Juraj Bednarič,“ priblížilo SDKS.
Tieto postavy vyvolajú spomienky na históriu divadla pre deti, okomentujú jeho zlomové udalosti, oživia jeho veselé i ťažšie chvíle. V galaprograme budú prezentované krátke ukážky archívnych záznamov z inscenácií a histórie divadla i videospomienky bývalých hercov a zamestnancov súboru.
Ukážky z úspešných predstavení budú prezentované aj v novom naštudovaní hercov SDKS. „Na javisku ožijú klasické bábkové tituly ako Veselé medvieďatá, Zakliati bratia, Malá morská panna či Faust. Slávnostný hudobno-dramatický program Nitky času je určený širokej rodine priaznivcov bábkového divadla a poteší nielen pamätníkov, ale i mladé publikum,“ doplnilo SDKS.
