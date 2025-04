Staré divadlo Karola Spišáka uvedie inscenáciu Záhada starého divadla

Nitra 8. apríla (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre začalo čítacími skúškami prípravu inscenácie s názvom Záhada starého divadla. Ako informovalo, premiéra hry v réžii Mariany Luteránovej je naplánovaná na 26. mája.



Dej hry je voľne inšpirovaný prvým príbehom z knižnej série Traja pátrači s názvom Tajomstvo strašidelného zámku. „Chlapci Patrik, Saturn a ich kamarátka Boba v hre Záhada starého divadla žijú v obyčajnom malom meste, v ktorom sa zdanlivo nič nedeje. Spoločne obdivujú knihy o Troch pátračoch a ich dobu. Namiesto mobilného telefónu radšej nosia v ruke staré knihy a obliekajú sa do dedkovských šiat. Vo voľnom čase vedú tajný čitateľský krúžok pre zasvätených znalcov. Cítia sa byť výnimoční a túžia zažiť napínavé dobrodružstvo ako postavy ich obľúbených kníh,“ povedali o inscenácii jej tvorcovia.



Hrdinovia hry jedného dňa zistia, že v opustenom divadle straší a strašidlu pomáha niekoľko postáv z mesta i jeden zatúlaný kocúr. „Pre troch kamarátov je to príležitosť overiť si znalosti z kníh v praxi, zistiť kto alebo čo chce ochrániť divadlo pred zbúraním a či s tým nejako súvisí herec, ktorý pred rokmi zmizol,“ uviedlo divadlo.



Ako doplnila režisérka inscenácie, jedným z dôležitých prvkov hry bude aj jej výtvarná koncepcia, ktorá bude kľúčová pri budovaní atmosféry. „Chceme, aby diváci nielen sledovali dej, ale aby sa cítili vtiahnutí do samotného prostredia starého divadla, kde sa odohráva záhadný príbeh. Verím, že táto mysteriózna inscenácia ponúkne divákom nevšedný divadelný zážitok,“ dodala Luteránová.