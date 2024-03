Staré divadlo Karola Spišáka uvedie premiéru hudobnej rozprávky Aladín

Nitra 8. marca (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre uvedie v piatok premiéru novej inscenácie Aladín. Ako uviedli jej tvorcovia, pôjde o hudobnú rozprávku z príbehového cyklu Tisíc a jedna noc. "Rozprávku o Aladínovi nám tak rámcuje príbeh Šeherezády a kráľa Šahrijára. Preto ho celý vyrozpráva práve krásna a múdra Šeherezáda," povedala autorka a dramaturgička inscenácie Slavka Civáňová.



Ako doplnila, rozprávka o Aladínovi a čarovnej lampe pribudla do príbehov Tisíc a jednej noci až v poslednom období. "Samotná zbierka vznikala v priebehu 7. až 13. storočia. Aladín patrí zároveň k tým príbehom, ktoré sú v našom stredoeurópskom kontexte najznámejšie ako napríklad Alibaba a 40 zbojníkov alebo Sindibád," pripomenula Civáňová.



Tvorcov novej hudobnej rozprávky v repertoári SDKS zaujal príbeh o Aladínovi z viacerých dôvodov. "Ponúka množstvo ´zázračna´, no jeho hlavnou témou je priateľstvo. Aladín sa dokáže vzdať rôznych čarovných predmetov, ktoré získal, pretože objavil hodnotu priateľstva a ľudskej lásky," skonštatovala Civáňová. Ako doplnila, inscenáciu tvorcovia pripravili ako rodinný titul určený pre deti vo veku od šiestich rokov. "Myslím, že osloví aj dospelého diváka a rozprávku si so svojimi deťmi radi prídu pozrieť aj rodičia," dodala Civváňová.