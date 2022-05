Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre zakladá tradíciu včelárstva

Nitra 14. mája (TASR) - Na streche Starého divadla Karola Spišáka v Nitre pribudli dva úle. Prvé divadelné včely na Slovensku by sa mali stať základom tradície divadelného včelárstva v starom divadle. Jeho súčasťou budú workshopy pre deti či ukážky stáčania medu, povedal riaditeľ divadla Martin Kusenda.



O včely umiestnené na streche budovy divadla v centre mesta sa bude starať včelár Pavol Lehoťák. Podľa jeho slov ide o veľmi dobrú lokalitu, pretože sa v nej nachádza množstvo rastlín. "Včely doletia vzdušnou čiarou do vzdialenosti päť kilometrov, takže nebudú mať núdzu o pestrú pastvu, navyše pomôžu opeliť rastliny. V blízkosti divadla sú lipy aj kvetinové záhony," skonštatoval Lehoťák.



Na streche divadla sú umiestnené tzv. odložence, malé včelstvá, ktoré vzniknú odobratím plodových plástov z veľkých včelstiev. Tieto včely sa sformujú do rodín až na jeseň, preto prinesú prvú znášku medu až na budúci rok. Podľa odhadu včelára by jeho produkcia z dvoch úľov mohla pri dobrých podmienkach dosiahnuť 80 kilogramov medu.